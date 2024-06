Cadillac s'invite en tête, suspense total entre quatre constructeurs !

Si la nuit a été très calme au Mans en raison de l'intervention de la voiture de sécurité, la matinée a vu les choses s'emballer. Et, à partir de 10 heures, les événements ont continué de se succéder en piste.

On a d'abord vu la Peugeot n°93 tirer tout droit à Indianapolis, sur une piste recelant encore de nombreux pièges en raison des zones humides. Puis la Cadillac n°3 a rencontré des soucis techniques dans les Hunaudières et, même si Scott Dixon est parvenu à la ramener au stand à petite vitesse, l'abandon s'est avéré inévitable.

Tous ces ennuis ont provoqué la prolongation de la neutralisation par la voiture de sécurité qui était en vigueur, mais également des arrêts au stand à des moments pas forcément opportuns. Cette stratégie a ainsi coûté beaucoup de temps à la Porsche n°6 et à la Toyota n°8, contraintes de patienter en bout de pitlane pour intégrer le groupe Safety Car suivant.

La direction de course a opté pour la procédure de regroupement et de pass around, ce qui a définitivement relancé la course. De manière spectaculaire, un match à sept s'est offert aux spectateurs lorsque le drapeau vert a de nouveau été agité, avec en tête la Cadillac n°2 ayant profité d'une stratégie très décalée. De quoi donner le sourire au clan américain, qui a dans le même temps perdu toute chance de voir bien figurer la n°311, sortie de la piste à Indianapolis avec Pipo Derani à son bord.

La Toyota n°8 est toujours dans le coup au Mans. Photo de: Marc Fleury

La bagarre a été intense et a surtout rendu la suite de la course difficilement visible, chacun décalant ses arrêts et les leaders se succédant au fil des ravitaillements. Earl Bamber a fourni un très gros relais avec la Cadillac n°2, tout comme Sébastien Buemi qui a triplé les relais pneus pour permettre à la Toyota n°8 de revenir dans le match. Dans le même temps, les Porsche ont semblé de plus en plus en retrait.

Chez Ferrari, on a affiché un rythme également intéressant mais on a perdu la troisième 499P, de l'équipe privée AF Corse, lorsque celle-ci s'est immobilisée complètement fumante devant son box.

Entre midi et 13h, c'est un match tendu entre Cadillac et Toyota auquel on a assisté, jusqu'à faire tomber le meilleur tour en course, avant que la bruine ne fasse temporairement son apparition à un peu plus de trois heures de l'arrivée. Impossible, à ce stade, de dire qui a l'avantage, ni d'exclure qui que ce soit puisque l'on dénombre tout simplement six Hypercars dans la même minute.

Chez Toyota, la n°7 a perdu du temps à cause d'une crevaison survenue juste après la prise de relais de José María López.

Le point à 13h