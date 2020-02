Ford vs Ferrari au Mans 1966 : ce qu’il s’est vraiment passé

Mais que s’est-il vraiment passé ? Comme on pourrait s’y attendre de la part d’un blockbuster hollywoodien, le scénario a parfois joué avec la réalité. Alors quelles parties sont vraies, et quelles parties sont fausses ?

Miles a-t-il vraiment lancé une clé plate au visage de Shelby lors d’une course en Californie ? Se sont-ils déjà battus ? Comment Miles a-t-il perdu ses tours d’avance lors du Mans 66 ? Était-ce un sabotage orchestré par Ford et sa direction, qui voulait que ce soit un autre pilote qui gagne la course ? Que s’est-il vraiment passé sur la ligne d’arrivée ? À quoi ressemble réellement la scène du podium ?

Narrée par le nonuple champion des 24 heures du Mans, Tom Kristensen, et en utilisant des vidéos et des photos exclusives tirées des archives de Motorsport.tv, nous vous racontons l’histoire comme elle s’est réellement passée, avec l’aide de professionnels des sports mécaniques et de Peter Miles, fils de Ken, qui était enfant lorsque cette histoire a eu lieu.

Rendez-vous sur Motorsport.tv pour découvrir plus de 80 ans d'archives de l'événement automobile le plus célèbre au monde, les 24 heures du Mans.