Nicki Thiim intègre les équipages d'Aston Martin au Mans

Nicki Thiim sera aux départ des 24 Heures du Mans à la fin du mois d'août. Titré la saison passée en GTE Pro aux côtés de Marco Sørensen, le Danois fera sa première apparition de la saison dans le WEC en intégrant l'équipage de l'Aston Martin de la formation NorthWest, engagée en GTE Am. Il fera équipe avec Paul Dalla Lana, également patron de la structure, et Marcos Gomes, prenant ainsi la place libérée par Augusto Farfus, retenu par son engagement avec Hyundai en Pure ETCR et qui sera à Budapest le même week-end.

"Je suis très heureux de retrouver l'une des plus grandes courses d'endurance au monde avec Aston Martin, c'est toujours un honneur de représenter une marque aussi particulière dans les grandes courses", déclare Thiim. "Je tiens à remercier Paul de m'avoir invité à faire partie de son équipe NorthWest AMR, et de m'offrir une vraie chance de jouer la victoire dans la course cette année. La Vantage est une voiture incroyable à piloter au Mans, et avec Paul et Marcos, nous avons un équipage qui peut être dans la lutte."

Aston Martin ayant mis fin à son programme officiel en Endurance, la classique mancelle sera la deuxième course de l'année au volant d'une Vantage pour Nicki Thiim, qui doit disputer les 24 Heures de Spa à la fin du mois. Sans programme complet cette année, il était le candidat tout trouvé pour la place à prendre chez NorthWest.

"Quand il est devenu certain qu'Augusto Farfus n'était pas disponible pour cette course, Nicki était le remplaçant idéal", confirme Dalla Lana. "Avec Nicki et Marcos, nous avons un équipage incroyablement fort. La Vantage a prouvé son niveau au Mans et au sein de l'équipe NorthWest AMR, nous avons un groupe d'individus impliqués, qui sont nombreux à avoir déjà gagné cette course et qui savent exactement comment faire le travail. Je sens que nous avons de vraies chances dans cette course."

Malgré l'absence de programme officiel et son départ de la catégorie GTE Pro, Aston Martin resté lié à ses équipes clientes engagées en GTE Am. Deux autres Vantage sont alignées dans la catégorie cette saison, une confiée à D'station Racing et l'autre à TF Sport, qui disposera d'un modèle supplémentaire pour les 24 Heures du Mans.