Un projet Hypercar dévoilé pour ramener le nom Pescarolo Sport

Une Hypercar au nom et aux couleurs de Pescarolo Sport pourrait être au départ des 24 Heures du Mans dans deux ans et disputer également le Championnat du monde d'Endurance. Six ans après avoir repris ce qu'il restait des activités de l'écurie française au Mans, avec la possibilité d'en exploiter l'appellation, Jocelyn Pedrono n'a pas abandonné son ambition de ramener Pescarolo Sport en compétition.

En parallèle du développement de l'école supérieure d'enseignement privé ITM Graduate School, qui dispense des cours au Mans, à Aix-en-Provence, à Genève et à Monaco pour former aux métiers en lien avec le sport automobile, Jocelyn Pedrono œuvre à mettre en place ce projet d'équipe de course, dans lequel n'est toutefois pas impliqué Henri Pescarolo, ce que tient à rappeler l'entrepreneur pour lever toute ambiguïté. "Revenir en Endurance a toujours été l'objectif", précise-t-il à Motorsport.com ce vendredi, après qu'un communiqué publié dans la matinée a confirmé ses ambitions. "Je travaille à ficeler le budget. Il y a des lignes budgétaires à compléter".

Si l'on est pour le moment au stade d'une déclaration d'intention alors que Pescarolo Sport s'emploie actuellement à définir l'organisation finale de qui restera une écurie privée, Jocelyn Pedrono assure que les discussions récentes ont permis de faire avancer le projet de manière conséquente, ce qui pourrait se traduire par un retour en piste en 2024.

"J'ai un accord de principe avec deux constructeurs en Hypercar", nous indique-t-il. "Mon cœur balance plus d'un côté que de l'autre mais je ne peux rien dire pour le moment. On ne parle pas seulement de l'achat d'une voiture mais aussi d'un véritable accompagnement technique." À la question de savoir vers qui pourrait se tourner Pescarolo Sport parmi l'offre en plein essor de la nouvelle catégorie de l'Endurance, où cohabiteront dès l'an prochain LMH et LMDh, Jocelyn Pedrono dévoile pour seul indice : "On est plutôt sur de l'Hypercar, pas du LMDh".

À ce jour, six constructeurs disposent d'un programme Hypercar mais tous n'ont pas forcément manifesté leur souhait de mettre leur machine à disposition d'écuries clientes. Sauf si un projet encore inconnu sortait des cartons, il faudrait donc chercher ce potentiel fournisseur dans une liste qui comprendrait Glickenhaus, Vanwall, Peugeot ou Ferrari. On se souvient qu'en juin dernier, Jim Glickenhaus avait assuré avoir reçu "une quinzaine" de demandes pour exploiter l'une de ses hypercars au Mans.

Le projet aujourd'hui rendu public par Pescarolo Sport, qui dispose toujours de locaux dans le Technoparc des 24 Heures du Mans, ne peut être évoqué qu'au conditionnel. Il devra désormais être suivi d'annonces pour savoir si, oui ou non, revoir un prototype blanc et vert est envisageable à moyen terme.