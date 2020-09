Qualifs - Kobayashi prend rendez-vous avec l'hyperpole

Après deux longues séances d'essais libres de trois heures chacune, l'heure des qualifications a déjà sonné au Mans ! Ce jeudi marquait l'inauguration de ce nouveau format, avec 45 minutes dédiées à cet exercice de vitesse pure, prévu en deux temps pour les meilleures. En jeu aujourd'hui : une place pour l'hyperpole de vendredi midi. Le ticket est attribué aux six premiers de chaque catégorie. À condition de signer un chrono, les LMP1 étaient donc déjà assurées d'en être, puisqu'elles sont au nombre de cinq.

Il résidait toutefois une interrogation, puisque Rebellion n'a presque pas pu faire rouler la #1 lors des EL2. Le changement de moteur effectué, la R-13 a pu reprendre la piste à temps pour le début de ces qualifications. Même si l'enjeu d'une telle séance est à relativiser en amont d'une course de 24 heures, il convenait de trouver un tour clair pour tenter d'aller le plus vite possible. Kamui Kobayashi n'a pas traîné avec un premier tour rapide en 3'17"089, devançant Kazuki Nakajima de moins de trois dixièmes.

Frapper vite et fort en début de séance pour s'épargner le trafic, c'est devenu l'arme fatale des TS050 Hybrid sur le Circuit de la Sarthe. Ainsi ces deux références auront suffi à assurer les deux premières places aux machines japonaises, loin devant les LMP1 non hybrides. La Rebellion #1 a pris la troisième place à 4"509, devant ByKolles et l'autre R-13.

En LMP2, la bagarre a en revanche duré tout au long de la séance, démontrant s'il le fallait encore la très grande compétitivité de la catégorie et sa capacité à générer des écarts très resserrés. Au terme de cette lutte, c'est le Racing Team Nederland qui a raflé la mise avec un passage en 3'26"648. Jackie Chan DC Racing, United Autosports, avec deux autos, G-Drive Racing et High Class Racing accompagneront l'équipe néerlandaise en hyperpole demain. Pas d'Alpine au rendez-vous, après notamment le tout-droit de Thomas Laurent à la chicane Ford en fin de séance. Après les accidents successifs des deux prototypes lors des EL2, les Oreca 07 de l'équipe IDEC Sport n'ont pas pu prendre part à cette séance.

Aston Martin a pris des distances avec ses adversaires en LMGTE Pro, profitant visiblement à merveille des changements apportés à la BoP avant l'épreuve. Les deux Vantage ont dominé avec un chrono de 3'50"872 pour la #95. Suivent les deux Ferrari AF Corse et les deux Porsche officielles, assurant ainsi la présence des six autos d'usine en hyperole. Les deux Ferrari privées en sont écartées.

En LMGTE Am, meilleur temps pour Aston Martin, tandis que TF Sport, Gulf Racing, Luzich Racing, Dempsey-Proton Racing et Team Project 1 seront eux aussi présents pour l'hyperpole.

24 Heures du Mans - Qualifications

En gras les qualifiés pour l'hyperpole