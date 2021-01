Red Bull et Oreca fourniront le châssis pour l'hydrogène au Mans

L'Automobile Club de l'Ouest continue d'avancer à grands pas sur son projet hydrogène, avec l'objectif d'introduire une nouvelle catégorie aux 24 Heures du Mans en 2024. C'est à ce titre que l'organisateur de la classique mancelle et promoteur du WEC a confié le développement et la fourniture des châssis de cette future catégorie à deux acteurs majeurs du sport automobile. Ce travail sera mené conjointement par Oreca et Red Bull Advanced Technologies.

L'ACO précise que les deux structures avaient déposé un dossier commun, avec comme première mission à mener une étude de faisabilité détaillée du concept de véhicule. Oreca aura recours à son bureau d'études et à sa vaste expérience de l'Endurance, Red Bull à ses compétences notamment aérodynamique mais également en matière d'optimisation de la récupération d'énergie.

"Cette annonce d'ampleur inédite, ce jour, souligne l'attrait de MissionH24 et de la compétition zéro émission par le biais de prototypes hydrogène", se réjouit Pierre Fillon, président de l'ACO. "Avec Oreca, acteur légendaire des 24 Heures du Mans, et Red Bull Advanced Technologies, société impliquée avec succès en sport automobile, l’ACO réunit ainsi le meilleur de l’Endurance et de la technologie pour garantir des performances au plus haut niveau pour sa catégorie hydrogène aux 24 Heures du Mans en 2024. Cette collaboration témoigne de l'attractivité des décisions prises par l'ACO pour le futur de la compétition automobile, et souligne notre ambition en matière de sport automobile décarboné pour les futures générations."

Lire aussi : Vandoorne va développer le prototype H24 à hydrogène

Red Bull Advanced Technologies et Oreca rejoignent Plastic Omnium, qui avait déjà été sélectionné pour être le fournisseur exclusif des réservoirs pour les prototypes hydrogènes attendus en 2024.

"Je suis ravi que l’ACO et notre partenaire ORECA se tournent vers Red Bull Advanced Technologies pour développer le concept d’une machine de course qui fonctionne à l’hydrogène pour participer aux 24 Heures du Mans", réagit Christian Horner au nom de Red Bull. "Red Bull Advanced Technologies a l’envergure qu’il faut pour atteindre l’objectif fixé par l’ACO, ayant les outils et l’expérience de la conception et le développement de la Formule 1 de Red Bull Racing ainsi que d’autres véhicules de haute volée. La catégorie hydrogène aux 24 Heures du Mans offre un bel aperçu du développement durable des sports mécaniques et promet non seulement de faire avancer l’utilisation de l’hydrogène dans les transports mais aussi la perspective d’une compétition palpitante."

L'ACO travaille depuis plusieurs années déjà sur la future catégorie hydrogène, avec son propre projet baptisé MissionH24 et une équipe de course, H24 Racing, qui doit faire rouler son nouveau prototype en compétition cette année. Ce programme permettra de définir les contours techniques qui seront ensuite imposés pour la création de la catégorie hydrogène.

"Cette synergie est capitale afin d’apporter des solutions concrètes et garantir ainsi le succès de la prochaine catégorie dédiée à l’hydrogène aux 24 Heures du Mans 2024", souligne Hugues de Chaunac, patron d'Oreca. "Le Groupe Oreca apprécie les nouveaux défis et les innovations ; ce programme en est la meilleure preuve : c’est un terrain d’expression particulièrement intéressant et captivant. Avec le développement des catégories LMH et LMDh, l’Endurance entre dans une période pour le moins passionnante, techniquement et sportivement."