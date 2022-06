Les Toyota au coude-à-coude, calvaire pour Alpine

Charger le lecteur audio

B.V., Le Mans - Sommes-nous en train d'assister à une nouvelle démonstration des Toyota pour cette édition 2022 des 24 Heures du Mans ? C'est en tout cas ce qu'indiquent ces six premières heures de course, même si la Glickenhaus #708 est en embuscade.

Après la pole position de Brendon Hartley avec la Toyota #8, son équipier Sébastien Buemi a conservé la tête de la course au départ, avant de se faire doubler par l'autre Toyota, la #7 de Mike Conway, lors de la première salve d'arrêts au stand. Conway a ensuite creusé un écart d'une vingtaine de secondes avant de céder le volant à José María López, dont la sortie de piste à Mulsanne a permis à Hartley de revenir sur ses talons, puis de prendre les commandes de l'épreuve.

Kamui Kobayashi (#7) a finalement pris l'avantage sur son compatriote Ryo Hirakawa (#8) aux alentours de 21h10, avant de creuser rapidement un écart qui atteint désormais six secondes.

Du côté de Glickenhaus, on ne parvient pas à tenir le rythme de Toyota, mais on ne peut pas dire que les bolides américains sont écartés de la course à la victoire : la #708 de Pla-Dumas-Derani a 2'43 de retard sur le leader, et si la #709 de Briscoe-Mailleux-Westbrook est pour sa part à 3'23, elle a perdu une minute et demie dans les stands afin de résoudre un problème de capteur défaillant.

En revanche, déjà handicapée par le coup de massue qu'a été l'ajustement tardif de la Balance de Performance, l'écurie Alpine boit le calice jusqu'à la lie : un drive-through pour excès de vitesse dans les stands, un total de 24 minutes perdues lors de deux interventions dans le garage en raison de divers problèmes techniques, et une sortie de piste d'André Negrão dans le bac à gravier au niveau des virages Porsche. À 22 heures, la #36 occupe la 28e place à sept tours du leader.

La catégorie LMP2 a été marquée par de nombreux incidents tels qu'un accrochage avant même le premier virage, qui a expédié la #22 de United Autosports dans les graviers, ainsi que la sortie de piste de la Vector #10 de Ryan Cullen à Indianapolis. La WRT #31 qui avait signé la pole position aux mains de Robin Frijns n'a pas réussi à se maintenir aux avant-postes, et c'est la Jota #38 de González, Félix da Costa et Stevens qui caracole en tête, avec 1'12 d'avance sur la #37 du Cool Racing (Ye-Taylor-Kruetten) et la Penske #5 (Cameron-Collard-Nasr), trois prototypes qui n'ont fait que dix arrêts au stand contre onze pour leurs trois poursuivants : la Prema #9, la Jota #28 et la TDS #13.

Côté GTE Pro, les deux Corvette dominent depuis le début, avec la #63 (García-Taylor-Catsburg) et la #64 (Milner-Tandy-Sims) séparées de 40 secondes et prenant en sandwich la Porsche #92 (Christensen-Estre-Vanthoor), qui est à 31 secondes de la voiture de tête. Enfin, le GTE Am est mené par la Porsche #79 du WeatherTech Racing avec 1'18 d'avance sur l'Aston Martin #98 de Northwest AMR.

