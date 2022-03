Vic Elford, spécialiste de la Porsche 917, est mort

Charger le lecteur audio

Vic Elford s'est d'abord fait connaître en Rallye, principalement au volant de Triumph et de Ford, avant de rejoindre Porsche. Il a remporté le Championnat d'Europe des Rallyes en 1967 avant de vivre une incroyable série de succès début 1968. Le Britannique remporta le Rallye Monte-Carlo avec son copilote David Stone sur une 911T puis, une semaine plus tard, il gagna les 24 Heures de Daytona, en étant l'un des cinq pilotes à partager la 907 à longue queue victorieuse.

En mai, il signa une victoire qu'il considérera plus tard comme la course de sa vie. Après avoir perdu environ 18 minutes à cause d'une roue mal fixée et d'une crevaison, Elford a pulvérisé le record du tour de la mythique Targa Florio pour s'imposer, alors qu'il partageait une 907 avec Umberto Maglioli.

"Vous auriez pu me bander les yeux, me mettre dans un hélicoptère et me lâcher n'importe où sur la Targa que j'aurais su où j'étais", a déclaré Elford à propos du circuit sicilien de plus de 70 km. "Les vrais circuits comme la Targa Florio et la Nordschleife du Nürburgring étaient les meilleurs."

Vic Elford au volant de la Cooper T86B-BRM

Deux mois plus tard, il décrocha une belle quatrième place pour ses débuts en Championnat du monde de Formule 1, au Grand Prix de France, sur une Cooper-BRM. Malgré un bon travail au sein de l'équipe en déclin pour le reste de la saison, la carrière d'Elford en monoplace n'a jamais vraiment décollé. Il n'a pris le départ que de 13 GP en championnat, cette quatrième place étant son meilleur résultat. Mais il était l'un des meilleurs pilotes de voitures d'Endurance au monde.

Il a remporté les 1000 km du Nürburgring avec Jo Siffert en mai 1968. C'est le premier de ses trois succès dans l'une des épreuves d'Endurance les plus difficiles, chacun d'entre eux ayant été remporté avec une version différente de la Porsche 908. Il n'est peut-être pas surprenant que son incroyable mémoire, associée à l'expérience acquise en participant (et en remportant en 1967) l'épique Marathon de la Route de 84 heures, ait fait d'Elford l'un des véritables maîtres du Nürburgring.

Gerard Larrousse, Vic Elford, Martini Racing Porsche 917 LH

Il a également noué des liens étroits avec le patron du développement et du sport automobile de Porsche, Ferdinand Piech, l'architecte en chef de la 917. Elford est devenu un fan du monstre légendaire, proclamant qu'il aimait même la version 1969, aérodynamiquement capricieuse, et la décrivant comme "la voiture ultime pour Le Mans".

Contre toute attente, Elford et Richard Attwood ont failli remporter les 24 Heures du Mans 1969 lors des débuts de la 917. Et, une fois que l'équipe JW Automotive Gulf a repris le programme mondial de voitures d'usine de Porsche, Elford s'est révélé être une épine permanente dans le pied du team dans les versions Porsche Salzburg et plus tard Martini (toutes deux soutenues par Piech et l'usine).

Souvent, Elford utilisait les derniers développements mis au rebut par JWA. Il a fait la pole au Mans en 1970 avec la dernière voiture à longue queue et aurait pu gagner aux côtés de Kurt Ahrens Jr. sans une panne moteur. C'était typique de la chance d'Elford, sa première victoire en 917 n'arrivant qu'aux 12 heures de Sebring 1971 aux côtés de Gérard Larrousse.

Bien qu'il n'ait pas connu le succès au Mans, Elford a remporté deux fois sa catégorie aux 24 Heures, avec une Porsche 906 en 1967 et à nouveau avec une Ferrari 365 GTB/4 en 1973 avant de prendre sa retraite aux États-Unis. Il a également été décoré de l'Ordre National du Mérite français pour ses efforts visant à aider les pilotes impliqués dans l'accident du Mans de 1972 qui a coûté la vie à Jo Bonnier.

Grand nom du sport automobile, Elford a également remporté la Trans-Am à l'apogée du championnat en 1970, et a gagné la première épreuve de rallycross à Lydden Hill en 1967.

"C'est sûr que ça fait mal, parce qu'il y a eu quelques fois où j'aurais dû gagner", a déclaré Elford à propos de l'absence de victoire au Mans sur son CV. Mais c'est en tant que l'un des rares pilotes capables de dompter la puissante 917 qu'il restera dans les mémoires.

Porsche 917 de 1971