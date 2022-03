WRT vise toujours le LMDh malgré les doutes d'Audi

Charger le lecteur audio

Arrivée l'an dernier en LMP2, l'équipe WRT aspire toujours à évoluer à terme dans la catégorie Hypercar. La structure belge semblait assurée d'être associée au retour d'Audi l'an prochain, en LMDh, mais le cours des choses a évolué depuis que la marque aux anneaux a indiqué avoir mis en pause le développement de ce futur programme. L'engagement du constructeur allemand en Endurance apparaît ainsi de moins en moins probable, alors que le groupe Volkswagen planche parallèlement sur des perspectives en Formule 1.

"D'après ce que j'ai lu dans la presse, on dirait que nous n'exploiterons pas les Audi l'année prochaine en WEC", confie à Motorsport.com Vincent Vosse, patron de WRT. "Mais nous avons toujours le désir et la capacité de gérer un programme LMDh. Si ce que j'ai lu est vrai, nous entamerons bientôt des discussions avec d'autres constructeurs."

WRT peut s'appuyer sur une expérience historique et reconnue en GT, mais également sur le sérieux de son arrivée en prototype avec l'an dernier des titres décrochés en WEC et en ELMS, en plus d'une victoire en LMP2 aux 24 Heures du Mans. "Les résultats et les succès que nous avons décrochés en 2021 ne l'ont pas été avec Audi", souligne Vincent Vosse. "Je pense que ça prouve que nous méritons de rouler avec un constructeur au plus haut niveau."

WRT avait probablement un accord avec Audi pour le programme LMDh en WEC à partir de 2023. La présence du pilote d'usine de la marque, René Rast, au sein des équipages LMP2 de l'équipe belge cette année en est un signe très clair. Néanmoins, Vincent Vosse ne souhaite évoquer que des discussions, qui avaient mené son équipe à s'éloigner d'autres possibilités. "Si Audi n'a pas de LMDh que nous pouvons faire rouler l'an prochain, ça aurait été bien de pouvoir continuer nos discussions avec d'autres constructeurs", concède-t-il.

Les commentaires de Vincent Vosse sont quoi qu'il en soit un signal supplémentaire de l'arrêt probable d'un programme Audi qui resterait mort-né. À ce jour, la marque d'Ingolstadt s'est contentée de nous confirmer dans la semaine la mise en pause de ce projet, sans totalement y mettre un terme.

Le prototype LMDh d'Audi devait initialement prendre la piste au cours de ce premier trimestre 2022, tandis que WRT est engagé dans une deuxième saison en WEC et aux 24 Heures du Mans pour défendre ses succès acquis l'an passé. La structure disposera notamment de trois prototypes LMP2 au départ de la classique mancelle en juin prochain.

Propos recueillis par Gary Watkins

