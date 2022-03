On a testé pour vous Rétromobile 2022 : c'est oui ! Le salon Rétromobile 2022 ouvre ses portes à Paris ce mercredi. On l'a visité pour vous, et voici quelques arguments pour vous convaincre de vous y rendre !

Par : Basile Davoine Une McLaren-Peugeot de Mika Häkkinen 1 / 34 Photo de: Basile Davoine Une monoplace Matra de Jean-Pierre Beltoise 2 / 34 Photo de: Basile Davoine Une R12 Gordini 3 / 34 Photo de: Basile Davoine Une McLaren de Mika Häkkinen 4 / 34 Photo de: Basile Davoine Une Lancia avec une livrée Martini 5 / 34 Photo de: Basile Davoine Une Lamborghini 6 / 34 Photo de: Basile Davoine Une Formule 1 Gordini 7 / 34 Photo de: Basile Davoine Une Formule 1 Gordini 8 / 34 Photo de: Basile Davoine Une Ferrari ayant couru en IMSA 9 / 34 Photo de: Basile Davoine Une Bugatti 10 / 34 Photo de: Basile Davoine Un prototype Porsche 11 / 34 Photo de: Basile Davoine Un prototype Porsche 12 / 34 Photo de: Basile Davoine Un prototype Lancia Martini 13 / 34 Photo de: Basile Davoine Un prototype Ferrari 14 / 34 Photo de: Basile Davoine Un prototype Ferrari 15 / 34 Photo de: Basile Davoine Un modèle Venturi ayant participé aux 24 Heures du Mans 16 / 34 Photo de: Basile Davoine Un ancien véhicule de la gendarmerie nationale 17 / 34 Photo de: Basile Davoine Un ancien véhicule de la gendarmerie nationale 18 / 34 Photo de: Basile Davoine Le salon Rétromobile 2022 19 / 34 Photo de: Basile Davoine Le salon Rétromobile 2022 20 / 34 Photo de: Basile Davoine Le salon Rétromobile 2022 21 / 34 Photo de: Basile Davoine Le salon Rétromobile 2022 22 / 34 Photo de: Basile Davoine Le moteur d'une monoplace Matra de Jean-Pierre Beltoise 23 / 34 Photo de: Basile Davoine Le cockpit d'une monoplace Matra de Jean-Pierre Beltoise 24 / 34 Photo de: Basile Davoine La Toyota TS050 Hybrid victorieuse à trois reprises des 24 Heures du Mans 25 / 34 Photo de: Basile Davoine La Sauber-Petronas de Mika Salo 26 / 34 Photo de: Basile Davoine La Sauber-Petronas C17 de Johnny Herbert 27 / 34 Photo de: Basile Davoine La Sauber-Petronas C17 de Johnny Herbert 28 / 34 Photo de: Basile Davoine La McLaren de John Watson 29 / 34 Photo de: Basile Davoine La BMW-Sauber de Robert Kubica en 2009 30 / 34 Photo de: Basile Davoine La BMW-Sauber de Robert Kubica en 2009 31 / 34 Photo de: Basile Davoine La Benetton de Michael Schumacher 32 / 34 Photo de: Basile Davoine La Benetton de Michael Schumacher 33 / 34 Photo de: Basile Davoine Deux Sauber-Petronas et une BMW-Sauber de Formule 1 34 / 34 Photo de: Basile Davoine Charger le lecteur audio Utilisez les flèches ci-dessus pour passer d'une photo à l'autre. Il y a probablement 1000 bonnes raisons de se rendre à l'édition 2022 du salon Rétromobile à Paris, la première étant évidemment d'être amateur de carrosseries rutilantes et de belles mécaniques au glorieux passé. Mais il y en a très certainement une autre : après un cru 2021 annulé par la pandémie, et alors que masques et pass vaccinal viennent d'être levés, il y a comme un sentiment de renaissance. Peut-être vous traversera-t-il si vous franchissez le seuil du Parc des expositions pour gagner les deux pavillons intégralement dédiés à ce salon de l'automobile ancienne. Rendez-vous incontournable en la matière, Rétromobile aura de quoi séduire tous les publics car on vous le promet après l'avoir vérifié de nos propres yeux : il y en a pour tous les goûts ! Certes, la Renault 5 fait partie des stars du salon cette année, mais les passionnés en quête de sportives en auront pour leur argent. Notre diaporama ci-dessus, volontairement non exhaustif pour ne pas vous dévoiler tous les secrets, devrait vous mettre l'eau à la bouche. Au détour des nombreuses allées que l'on peut arpenter des heures durant, le public retrouvera, dans le domaine sportif, aussi bien de GT, des prototypes fortement liés à l'histoire des 24 Heures du Mans, que des monoplaces avec, notamment, quelques Formule 1. Michael Schumacher, Mika Häkkinen, Robert Kubica ou encore Jean-Pierre Beltoise y sont ainsi célébrés par la présence de bolides qu'ils ont pilotés. Outre les véhicules, les stands dédiés aux accessoires, à la littérature ou aux afficionados de miniatures sont également au rendez-vous de ce cru 2022. Disons-le clairement, si vous cherchez une sortie à faire d'ici la fin de la semaine, y compris en famille, Rétromobile pourrait bien contenter petits et grands ! Salon Rétromobile 2022 Du mercredi 16 au dimanche 20 mars 2022, au Parc des expositions de la Porte de Versailles (Paris), pavillons 7.2 et 7.3. Mercredi 16 mars 2022 : 10h-22h Jeudi 17 mars 2022 : 10h-19h Vendredi 18 mars 2022 : 10h-22h Samedi 19 mars 2022 : 10h-19h Dimanche 20 mars 2022 : 10h-19h Tarifs Web

Plein tarif pendant le salon (du 16 mars 2022 au 20 mars 2022) : 22€

Pass 5 jours + soirée avant-première : 125€

Tarif groupe (à partir de 10 billets achetés) : 18€

Gratuit pour les moins de 12 ans Tarifs en caisse

Plein tarif : 24€

