Jason Dupasquier est décédé des suites de ses blessures

Depuis samedi et le terrible accident dont a été victime Jason Dupasquier lors de la séance de qualifications du Grand Prix d'Italie Moto3, le paddock du Mugello vivait dans l'angoisse et l'inquiétude. Ce dimanche midi, la terrible nouvelle est tombée, officialisée par le promoteur du MotoGP juste après l'arrivée de la course de sa catégorie : le jeune pilote de 19 ans a succombé à ses blessures.

Samedi, lors de la Q2, le Suisse avait chuté à la sortie du double virage rapide d'Arrabbiata, avant d'être heurté par un concurrent et de rester inanimé au sol. Les secours sont rapidement intervenus, avant de le transférer près de quarante minutes plus tard vers l'hôpital Careggi de Florence, où tout a été entrepris pour lui sauver la vie, en vain.

Samedi après-midi, après plusieurs heures d'attente, le médecin de la FIM préposé au MotoGP avait indiqué que Jason Dupasquier se trouvait "dans un état très grave", sans toutefois préciser la nature de ses blessures.

"En dépit de tous les efforts du staff médical du circuit et de tous ceux qui ont porté secours au pilote suisse, l'hôpital a annoncé que Dupasquier avait malheureusement succombé à ses blessures", indique ce dimanche un communiqué du championnat.

Jason Dupasquier disputait sa deuxième saison en Moto3 et luttait régulièrement pour des places dans le top 10. Après avoir marqué ses premiers points lors du Grand Prix d'ouverture, il avait poursuivi sa moisson à chaque course, avec pour meilleur résultat une septième place à Jerez, et occupait la dixième place du championnat.

Fils de l'ancien pilote de motocross Philippe Dupasquier, il avait lui-même été plusieurs fois titré en Suisse en Supermoto, avant de passer à la compétition sur circuit. Vainqueur en ADAC NEC Moto3 en 2016, il a ensuite évolué dans le Championnat du monde Junior puis la Red Bull Rookies Cup, dont il s'est classé huitième en 2019.

Arrivé en Grand Prix l'an dernier, il courait pour le team PrüstelGP, qui a renoncé ce matin à disputer la course du Mugello, laquelle a eu lieu avec la participation notamment des deux autres pilotes impliqués dans l'accident d'hier, Ayumu Sasaki et Jeremy Alcoba. Thomas Lüthi, ami de Jason Dupasquier, a lui aussi déclaré forfait en Moto2.

Cette terrible nouvelle vient frapper le championnat MotoGP cinq ans après la mort de Luis Salom, victime d'une chute fatale pendant les essais du Grand Prix de Catalogne Moto2, à Barcelone.

Une minute de silence sera respectée à la mémoire de Jason Dupasquier un quart d'heure avant le Grand Prix d'Italie MotoGP, dont le départ doit être donné à 14 heures.

La rédaction de Motorsport.com adresse ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches de Jason Dupasquier.