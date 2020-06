7 courses annoncées en MotoE, grande finale au Mans

À la suite de l'officialisation du calendrier MotoGP, totalement remanié sous l'effet de la pandémie de COVID-19 et des difficultés qui en découlent pour voyager et organiser de grands événements, la Fédération internationale de motocyclisme a également dévoilé la nouvelle mouture de l'agenda prévu pour le MotoE.

La Coupe du monde tout électrique qui se déroule depuis l'an dernier dans le cadre des Grands Prix MotoGP va s'articuler cette saison autour de sept courses, et non plus six comme initialement prévu, mais sur trois circuits uniquement. Le coup d'envoi de la saison sera donné le 19 juillet, en même temps que le MotoGP, à Jerez. Dès la semaine suivante, une deuxième épreuve aura lieu toujours sur le circuit andalou.

Il faudra ensuite attendre le mois de septembre pour assister à la suite du championnat, la discipline devant faire l'impasse sur les rendez-vous qu'elle prévoyait initialement à Assen et au Red Bull Ring. Trois courses sont en revanche programmées à Misano : une dans le cadre du Grand Prix de Saint-Marin, les deux autres une semaine plus tard lors du Grand Prix d'Émilie-Romagne.

La saison se conclura ensuite au Mans, qui accueillera pour la première fois ces compétitions dans le cadre du Grand Prix de France, dont la présence a été confirmée ce matin. Là aussi, deux courses sont prévues, une le samedi et l'autre le dimanche.

Calendrier MotoE modifié pour 2020 :