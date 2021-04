Aleix Espargaró et Aprilia toujours plus proches du podium

Aleix Espargaró a admis qu'il s'attendait à un peu plus du Grand Prix du Portugal, troisième manche de la saison. Il a pourtant décroché son meilleur résultat de ce début de championnat, et plus largement depuis le GP d'Aragón 2018, une sixième place assortie une nouvelle fois d'un écart réduit sur la tête de la course, puisqu'il n'a concédé que 8"8 au vainqueur, soit la moitié moins que lors de l'édition précédente de cette course, disputée en novembre dernier.

"Ce n'était pas mal, mais sincèrement je m'attendais à un peu plus", a souligné le pilote Aprilia, qui s'est dit "assez sûr" de pouvoir se battre pour le podium après le warm-up, où il avait pu afficher un rythme élevé en pneus usés. "J’ai commencé le warm-up avec un pneu arrière qui avait déjà dix tours, quand j’ai fini il en avait 20, et j’ai réussi à terminer en 1’39 mais je n’ai pas pu rééditer cela en course. Je n'avais aucun grip, je pense en raison des températures de piste, [qui étaient] de 32/35°C. J'étais très nerveux au début, car je ne pouvais pas accélérer, j'ai fait deux ou trois highsides. Et puis, tour après tour, j'ai lentement commencé à récupérer des places."

Huitième à l'issue du premier tour, Espargaró a joué des coudes avec Franco Morbidelli, Marc Márquez et Jack Miller en début de course, avant de se stabiliser à nouveau à la huitième place, derrière Brad Binder. L'écart avec le pilote KTM a toutefois lentement augmenté de tour en tour, jusqu'à rendre tout dépassement impossible pour l'Espagnol. Les deux dernières places gagnées l'auront été à la faveur des chutes à l'avant de la course.

"Dans la dernière partie de la course, j'ai réussi à rouler en 1’39, mais le problème c'est que le pilote qui était devant moi, Binder, était encore plus rapide. C’était incroyable parce que j’étais de plus en plus rapide tour après tour et je roulais en 1’39 mais je n'arrivais pas à rattraper les gars du podium. C'est donc un peu frustrant", a admis Espargaró, conscient toutefois qu'il confirme course après course un niveau supérieur à celui de la saison dernière. "Nous avons prouvé une fois de plus que nous ne sommes toujours pas parfaits pour nous battre pour la victoire et pour le podium, mais que nous en sommes vraiment très proches. On est P6 au championnat donc on a une bonne moto, un bon équilibre, mais il faut encore franchir une dernière marche en matière de compétitivité."

Le podium ? "Nous n'attendrons pas l'année prochaine"

Les progrès accomplis par Aprilia pendant l'intersaison ne font plus de doute, néanmoins Aleix Espargaró les modère quelque peu lorsqu'il s'agit de se projeter vers son idée fixe, à savoir monter enfin sur le podium. Se montrer aux avant-postes, même régulièrement, c'est une chose, mais réussir à figurer parmi les trois premiers sous le drapeau à damier requiert un effort supplémentaire, pas si évident.

"La différence entre chaque pilote et chaque machine en MotoGP est toujours plus petite. L'année dernière nous n'étions pas si mal et cette année nous ne sommes pas si bons, mais nous sommes un peu plus proches. Et puis mon feeling avec la moto s'est un peu amélioré, donc ma confiance a augmenté. C’est comme un cycle. Pas à pas, on se rapproche des meilleurs pilotes. Mais oui, la moto est certainement plus compétitive, sinon je ne pourrais pas me battre, cependant nous devons encore travailler un peu sur certains points", juge-t-il.

"Lorsque je suis seul en piste, je peux prendre des trajectoires différentes, avec plus de vitesse de passage. Je peux être plus compétitif que lorsque je suis en groupe. Dans la course, j'ai eu beaucoup de mal à suivre Binder, alors que quand j'étais seul, parce qu'il s'éloignait, je pouvais prendre mes trajectoires et je pense que j'étais l'un des pilotes les plus forts en 1'39 dans la dernière partie de la course, mais c’était trop tard."

"Je pense que [ça va venir] petit à petit, la saison est très longue", estime Espargaró, tout de même enthousiasmé par un début de championnat indéniablement prometteur, avec trois entrées dans le top 10 et déjà 25 points obtenus (contre 42 sur l'ensemble de la saison dernière), en plus de ses multiples apparitions aux premières places des séances d'essais.

"Nous sommes P6 au championnat. Je me suis plus ou moins battu dans le groupe du podium dans les trois courses, donc cela me donne beaucoup de confiance. Petit à petit, je pourrai améliorer ma confiance et me battre pour le podium", assure-t-il. "En tout cas, je suis globalement satisfait de ma performance. Nous sommes très rapides et mettre la moto dans le top 6 en MotoGP, je pense que c'est quelque chose d'important pour Aprilia. Mais je crois qu'à Jerez, nous pourrons être encore plus proches. Donc, petit à petit, je pense que cette année nous serons sur le podium, [j'y crois] à 100%. Nous n'attendrons pas l'année prochaine."

Avec Chloé Millois

