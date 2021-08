GP de Styrie : une seule différence dans l'allocation Michelin par rapport à 2020

C'est l'heure de la reprise pour le MotoGP ! Deux Grands Prix sur le Red Bull Ring vont relancer le championnat après une longue pause estivale. Sur un circuit aussi atypique, qui a autant fait vibrer que trembler l'an dernier, Michelin doit se préparer à un défi de taille, avec de très longues lignes droites et des vitesses très élevées. Du point des pneus, ces caractéristiques requièrent des précautions particulières.

"Le Red Bull Ring est un circuit exigeant, surtout pour le pneu arrière. C'est le circuit dont la vitesse moyenne est la plus élevée en MotoGP [187,2 km/h, ndlr]. Ce n'est pas un hasard si nous avons une construction spécifique que nous utilisons uniquement là-bas et en Thaïlande : il s'agit d'un pneu conçu pour maintenir la température plus basse. Il y a beaucoup de lignes droites et de longues accélérations, donc il y a beaucoup d'appui sur le pneu arrière et cela a tendance à générer beaucoup de chaleur", décrit Piero Taramasso, responsable deux roues pour Michelin Motorsport, auprès de l'édition italienne de Motorsport.com.

Pour cette édition 2021 de ce double rendez-vous, Michelin a prévu une allocation en grande partie similaire à celle de l'an dernier, à une exception près. "Le seul changement par rapport à 2020 concerne le pneu avant dur : nous allons apporter un pneu asymétrique, plus dur sur le côté droit, pensé pour garantir une plus grande constance pendant la course et ne pas avoir de dégradation de la performance", explique le responsable italien. "Il peut également aider dans les freinages, parce qu'en Autriche le blocage de l'avant est un phénomène typique, et par rapport au pneu dur de 2020, il offre plus d'adhérence dans la partie centrale ainsi que plus de résistance sur le côté droit."

"Les pneus tendres et medium sont exactement les mêmes que l'année dernière. Et, à l'arrière, nous aurons trois pneus asymétriques, avec les mêmes composés que ceux de 2020. Du reste, même s'il y avait eu un drapeau rouge dans les deux courses, les pneus medium et soft s'étaient très bien comporté en course", souligne Piero Taramasso. Sur la base de cette expérience, il s'attend à voir les pilotes utiliser le soft ou le medium à l'arrière et le medium ou le hard à l'avant, le choix approprié selon lui afin de couvrir la distance de la course avec les meilleures performances en cas de temps sec.

Si tout est rodé en ce qui concerne l'adaptation à la typologie de la piste et à l'asphalte, il reste toutefois une inconnue de taille : la météo. Car au cœur d'un été jusqu'ici très mouvementé en Europe, les prévisions sont incertaines, avec notamment un risque d'orages annoncé pour la journée de dimanche.

"La météo pouvait être assez capricieuse : nous pourrions tout avoir, du froid à la pluie. Ce ne serait en tout cas pas un problème pour la construction faite pour les températures élevées", assure Piero Taramasso, "car nous l'avons déjà utilisée dans des conditions froides. Si jamais les températures étaient très basses, nous pourrions toujours travailler sur les pressions afin de générer plus de chaleur et peut-être augmenter un peu l'appui à l'arrière, mais je ne pense pas que nous nous trouverons dans ce genre de situation."

En revanche, la pluie pourrait être crainte pour les pièges qu'elle engendre sur le bitume très glissant du Red Bull Ring. "Le freinage du virage 1 est assez difficile parce qu'il y a beaucoup de gomme laissée par les autos et cela rend l'asphalte très glissant à cet endroit. Nous nous sommes déjà trouvés dans ces conditions avec nos pneus pluie et nous n'avions pas eu trop de problèmes, donc nous ne sommes pas inquiets. Ce sont plutôt les pilotes des petites catégories qui ont posé des questions en termes de sécurité", souligne Piero Taramasso.

"Nous allons donc apporter notre allocation standard, avec des pneus avant symétriques et des pneus arrière asymétriques, et nous sommes certains que les pilotes trouveront une solution adaptée à toutes les conditions. D'autant que c'est un circuit particulier, avec beaucoup de côtes et de descentes, mais aussi des virages avec un léger banking, si bien que l'asphalte peut sécher très rapidement, mais il peut aussi y avoir des petits ruisseaux, donc il faut être prêt à tout."