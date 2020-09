EL3 - Record pour Quartararo, déception pour Dovizioso

Le vent a baissé, mais la fraîcheur était encore intense à Barcelone en ce début de journée, alors que les pilotes MotoGP disputaient leur troisième séance d'essais libres du Grand Prix de Catalogne. L'enjeu était d'obtenir une place dans le top 10 du classement combiné afin d'accéder directement à la Q2 cet après-midi, or avec des conditions de piste aussi fraîches et piégeuses, la tâche n'était pas aisée.

La première journée avait été un calvaire pour la plupart des pilotes Ducati et cette troisième séance s'est inscrite dans cette continuité pour Andrea Dovizioso en particulier. De l'autre côté du stand de l'équipe officielle, Danilo Petrucci a trouvé une bouffée d'air frais. Bloqué en 1'42 hier, le #9 a rapidement remis les pendules à l'heure en signant un temps de 1'40"783 dans un premier run réalisé en soft-soft. Une combinaison pneumatique qui semblait être le choix logique en ce début de séance, alors que le thermomètre n'affichait que 13°C dans l'air et 21°C au sol. On était bien loin des conditions de l'édition 2019 du Grand Prix, disputée en juin, où l'on enregistrait 24°C dans l'air et 34°C au sol pendant les EL3 !

Ce chrono a permis à Petrucci de se propulser de la dernière place du classement combiné qu'il occupait hier soir à la 14e, et de prendre la tête de la séance durant ces premières minutes. Il n'allait toutefois pas s'y maintenir bien longtemps : très vite, les Yamaha sont revenues au premier plan, avec un chrono de 1'40"619 pour Viñales et de 1'40"476 pour Quartararo.

Alors qu'une gêne avec Joan Mir et une excursion hors-piste retardaient Viñales, Quartararo a rapidement amélioré le temps de référence pour atteindre les 1'40"359. Il s'agissait alors du meilleur temps enregistré par le Français depuis le début du week-end, lui qui n'avait pas tenté de time attack vendredi, ce qui à cet instant lui a permis de gagner une place au classement combiné. Il allait toutefois faire bien mieux un peu plus tard, resté très incisif jusqu'à la fin de la séance.

Un time attack entre chutes et grosse concurrence

Déjà tombé deux fois, Iker Lecuona a chuté au virage 2 durant la première partie de ces EL3. Aleix Espargaró est également tombé brusquement entre les virages 4 et 5 peu après la mi-séance, alors qu'il tentait de faire son retour dans le top 10 du classement combiné. Le timing était mauvais pour le pilote Aprilia, car c'est à ce moment-là que s'est ouvert le time attack.

Cette intense dernière partie de la séance a commencé par une amélioration du temps de référence par celui qui le détenait déjà : en tournant en 1'39"768, Fabio Quartararo s'est montré légèrement plus rapide que ne l'avait été Franco Morbidelli hier. Dans la foulée, les temps se sont améliorés aussi pour Takaaki Nakagami, Álex Márquez, Brad Binder et Pol Espargaró, tous présents dans le premier groupe du classement.

Pol Espargaró a poursuivi son effort et, logé dans le sillage de Joan Mir, il s'est porté en tête en 1'39"756, alors que le pilote Suzuki se hissait à la troisième place (1'39"862). Il s'agirait pour tous deux de leur dernière amélioration de la séance, et ils encadraient alors Quartararo, contenus en un dixième seulement.

En progrès également (1'40"426), Dovizioso flirtait désormais avec le top 10 du classement combiné, alors que Petrucci confirmait être le plus rapide des pilotes Ducati à ce stade (1'40"155). Les améliorations continues venues de toutes parts ont toutefois fait glisser le #9 hors du top 10, de même que Viñales. Le pilote Yamaha n'a toutefois pas tardé à réagir, et avec la forme puisqu'il s'est propulsé en tête. En écho à sa performance, Valentino Rossi, bloqué en fond de classement jusqu'alors, est allé chercher la quatrième position provisoire avec son meilleur temps final.

Il restait encore six minutes avant la conclusion de la séance, et Franco Morbidelli et Johann Zarco étaient toujours dans le top 10 du classement combiné mais sans avoir amélioré leur performance d'hier. Andrea Dovizioso, quant à lui, n'était que 18e ! Les chutes coup sur coup de Takaaki Nakagami au virage 2 et de Cal Crutchlow au virage 5 ont fait apparaître les drapeaux jaunes, bloquant toute tentative d'amélioration pour l'ensemble du plateau. Les pilotes LCR, eux, après avoir été piégés sans avertissement, se sont tous deux relevés sans difficulté.

Dès qu'il a eu le champ libre, Dovizioso a bel et bien amélioré son temps mais avec un chrono de 1'40"102 c'était encore insuffisant : il était à présent 14e au classement combiné. Zarco, lui, s'est mis à l'abri quelques instants plus tard en enchaînant deux tours en 1'39"7 qui l'ont hissé dans le top 5.

Pecco Bagnaia a également a trouvé la clé pour grimper dans la hiérarchie, mais son temps de 1'39"897 allait être insuffisant pour 35 petits millièmes, car la concurrence était féroce dans un classement extrêmement serré. Miguel Oliveira s'est particulièrement distingué dans le money time, pour aller chercher la troisième place, alors que pendant ce temps Quartararo assénait l'ultime coup de massue en reprenant les rênes à Viñales avec un chrono de 1'39"418. Au final, les trois premiers pilotes ont été en mesure de tourner sous le précédent record de la piste !

Morbidelli a réussi à améliorer son temps dans les ultimes instants et figure bel et bien dans la zone de sécurité, alors que les dix pilotes les plus rapides ne sont séparés que de quatre dixièmes et demi. Outre Petrucci et Zarco, les Ducati font grise mine : Bagnaia, Miller et Dovizioso devront en passer par la Q1, de même qu'Álex Rins chez Suzuki, ou encore les pilotes LCR.

GP de Catalogne – MotoGP – EL3