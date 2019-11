EL4 - Séance écourtée, chute à 300 km/h d'Oliveira

Alors que les prévisions météo se voulaient pessimistes, c'est bien sur piste sèche que s'élancent les concurrents du MotoGP pour les Essais Libres 4 ! Les conditions sont toutefois franchement automnales comme souvent à Phillip Island, avec 15°C dans l'air et un vent extrêmement persistant qui rend les courbes rapides du tracé difficiles à aborder.

Les choix de pneus sont assez panachés au sein du plateau, bien que la majorité décide de s'élancer avec un medium à l'avant et un soft à l'arrière. C'est notamment le cas de Marc Márquez, premier pilote à signer un chrono dans les 1'32, en 1'32"077. Muni de deux gommes soft, Maverick Viñales ne peut s'approcher qu'à quatre dixièmes du meilleur chrono initialement, devant Álex Rins, Pol Espargaró et Johann Zarco.

Marc Márquez frappe un grand coup dans le tour suivant, avec un 1'31"312 qui le place plus d'une seconde devant le reste du peloton ! Quelques instants plus tard, Miguel Oliveira est victime d'une lourde chute dans le premier virage du circuit, après être parti dans l'herbe avant même la zone de freinage. Maverick Viñales réduit l'écart avec un 1'31"548.

Márquez signe une nouvelle amélioration et se rapproche de la barre des 1'30, alors que Johann Zarco impressionne dans cette première moitié de la séance. Le Cannois améliore ses chronos à chaque passage ou presque, et se hisse dans le top 6, à 1"4 du chrono de tête toutefois. Les pilotes repassent par la voie des stands pour quelques instants de débriefing avec leurs mécaniciens à mi-séance. Márquez mène la danse, devant Viñales, Pol Espargaró, Rins et Morbidelli.

Quelques instants après une nouvelle amélioration de Viñales en 1'31"5, le drapeau rouge est agité car plusieurs numéros, utilisés pour être apposés sur le système de panneautage des écuries, sont présents sur le tarmac. L'interruption de la séance est l'occasion pour la Dorna et la FIM d'appeler un meeting spécial de la Commission de sécurité, tous les pilotes étant conviés à se réunir pour décider de la suite de la journée. Le vent se montre en effet particulièrement capricieux ce samedi à Phillip Island.

Après quelques minutes de réunion, les pilotes et l'organisation ont décidé d'arrêter définitivement cette quatrième séance d'essais libres, qui est annulée, avant que la pluie ne décide de venir participer à la fête quelques minutes plus tard...

GP d'Australie - Essais Libres 4