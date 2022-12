Enea Bastianini a pensé arrêter la moto en 2017

Charger le lecteur audio

Il est clairement l'une des grandes révélations du MotoGP depuis quelques mois, un pilote peut-être sous-estimé à son arrivée dans la catégorie reine malgré le titre Moto2 qu'il avait en poche mais qui a su s'imposer par la force, grâce à des performances redoutables en course. Enea Bastianini a pourtant pu manquer de confiance en lui par le passé, et il a surtout connu une période de grands doutes qui aurait pu le pousser à stopper sa carrière.

Être pilote moto est pourtant le rêve qu'il a poursuivi toute sa vie. Tombé "amoureux" d'une minimoto à 3 ans, il a très vite arpenté la piste de Cattolica, où sa passion s'est forgée. "Enfant, j'aimais rouler à moto pour m'amuser, mais je rêvais aussi de devenir professionnel, surtout qu'en grandissant j'ai compris que ça pouvait devenir un métier. Quand j'ai commencé à faire des courses à 7 ans, j'ai vu que j'avais du potentiel, que je pouvais être bon", raconte-t-il dans le podcast "Esperimento 36" de Red Bull Italie.

Né en 1997, Enea Bastianini a véritablement lancé sa carrière lorsqu'il a remporté deux manches de la Red Bull Rookies Cup en 2013 et qu'il a disputé en parallèle des courses de son championnat national. "Je pense que le tournant est intervenu en 2013, quand j'ai débuté dans la Rookies Cup. Ça a été la rampe de lancement pour que j'aille en Moto3, et à partir de là j'ai commencé à faire de bons résultats. En 2014, j'ai obtenu des podiums en Moto3. Puis en 2015, quand j'ai gagné ma première course à Misano, j'ai réalisé que je pouvais nourrir de grandes ambitions, comme le titre mondial", relate le pilote. "Mon premier titre est arrivé en 2020 et maintenant je me retrouve en MotoGP, avec trois victoires !"

"Ce dont je suis le plus reconnaissant c'est d'avoir eu la possibilité de faire ce qui me plaît le plus, à savoir courir à moto. Je crois que ça a été une très grande opportunité de pouvoir faire d'un amusement mon travail", souligne Enea Bastianini, qui assure n'avoir aucun regret pour les sacrifices consentis. "Pour lancer ma carrière, j'ai évidemment dû renoncer à énormément de choses, comme le fait de sortir tard le soir avec mes amis par exemple. J'ai aussi toujours dû faire très attention à mon régime, mais avec le recul je n'ai aucun regret."

"J'ai toujours rêvé de courir à moto alors je suis content. Je pense que pour le moment ça a été la seule chose dont j'ai vraiment rêvé", assure le pilote, déjà comblé par ce premier titre mondial décroché dans la catégorie Moto2. "Jusqu'à présent, mon plus grand résultat a été de gagner le titre en 2020 parce que ça avait toujours été mon rêve de devenir Champion du monde et ça a été un moment inoubliable. Même si on était en période Covid, ça a été un moment fantastique."

Enea Bastianini a remporté le titre Moto2 en 2020 face à Luca Marini, Sam Lowes et Marco Bezzecchi

Après sept ans dans le Championnat du monde, c'était effectivement l'accomplissement total pour le jeune pilote, bien qu'il ait déjà été l'un des protagonistes des petites catégories depuis plusieurs années. Deuxième en Moto3 quatre ans plus tôt, il était cependant très loin du titre à l'époque, la saison ayant été véritablement assommée par Brad Binder ; il en avait finalement été plus proche en 2015, alors classé troisième derrière Danny Kent et Miguel Oliveira.

Cette fois, les astres s'étaient alignés pour que la médaille d'or lui revienne. Pourtant, pour en arriver là il a dû composer avec les embûches qui ont parsemé son parcours et il admet même avoir été sur le point de renoncer à son rêve, découragé par ses difficultés lorsqu'il a quitté le team Gresini, qui l'avait fait débuter en Grand Prix, au bout de trois ans.

"Je pense que l'épisode le plus dur de ma vie, ça a été en 2017. Pour la première fois, j'ai pensé arrêter de courir à moto, parce que je ne me sentais pas bien, je n'arrivais pas à être rapide. Je me souviens qu'au Mugello je m'étais même mis à pleurer. Ça a été le plus mauvais moment de ma vie", assure-t-il. Classé seulement 11e de son Grand Prix national, il n'était alors que dixième du championnat, très nettement dominé par son coéquipier Arón Canet entre autres. Il allait cependant réussir à sortir la tête de l'eau par la suite pour décrocher trois podiums avec le team Estrela Galicia, avant de passer chez Leopard Racing l'année suivante et de retrouver le chemin de la victoire.

En Moto2, son parcours s'est ensuite révélé plus simple car après une première saison de découverte, il a eu l'avantage en 2020 au terme d'un championnat pourtant très disputé. Récompensé par ses résultats sur la durée, Enea Bastianini a aujourd'hui su s'imposer comme l'un des pilotes sur lesquels le MotoGP doit compter, lui qui a rejoint la catégorie reine au guidon d'une Ducati de second rang. Qu'à cela ne tienne, dès sa première année il a connu le podium, avant de remporter sa première victoire au coup d'envoi de la saison 2022 et de convaincre Ducati de lui confier pour l'an prochain un guidon officiel.

"Si le monde devait s'arrêter dans un an, je ne changerais rien parce que jusqu'à présent j'ai vécu ma vie comme je le voulais. J'ai vécu de beaux moments et des moments difficiles, mais ils m'ont tous été utiles", assure Enea Bastianini, qui fêtera bientôt ses 25 ans et semble plus confiant que jamais. Quant à être rassasié, il ne l'est certainement pas encore…