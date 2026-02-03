La Honda progresse, pas Zarco : "Je ne suis pas encore dans ma zone"

Johann Zarco est arrivé en Malaisie avec un objectif clair : entamer l'année du bon pied, après avoir porté Honda début 2025 puis souffert sur une moto qui était pourtant en progrès net. Le Français affichait donc sa volonté d'établir une base de réglages lui permettant de briller sur l'intégralité de la campagne 2026.

"Pendant ces trois jours, l'objectif personnel avec l'équipe sera d'avoir une très bonne base, pour qu'on puisse ensuite très bien débuter la saison", annonçait Zarco à son arrivée à Sepang. "On l'a fait l'an dernier, avec une moto différente, puis on s'est perdus pendant l'année. On a trouvé une nouvelle base uniquement dans les trois derniers GP."

"On sait à quel point il est important de comprendre la base pour ensuite pouvoir jouer et réagir très vite. Plus que du développement, ces trois jours [doivent permettre] d'avoir des outils pour réagir vite après l'erreur que l'on a faite l'an dernier. Je pense que ce sera le principal travail pour les trois jours."

Fin 2025, Zarco a difficilement trouvé ses marques sur la Honda dotée des évolutions, apparues sur une seule de ses deux machines pendant plusieurs week-ends, ce qui ne facilitait pas la transition : "Il me faut un peu de temps pour m'adapter. L'an dernier, on a eu beaucoup de mal. Même si j'avais la nouvelle base, je n'avais pas deux motos identiques dans le garage et je devais travailler avec les deux motos pendant le week-end."

Johann Zarco peine à retrouver de bonnes sensations sur la Honda. Photo de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Le week-end passe très vite et c'est pour ça que cela créé une grosse confusion : quand on doit toujours se plonger dans le stress de se qualifier dans le top 10, on n'est pas toujours vraiment ouvert à travailler et à recevoir l'information nécessaire."

"Il y a eu de la confusion l'an dernier mais on ne veut plus ça être perdus comme je l'ai été dans la deuxième partie de la saison. Il y a l'aspect technique sur les pièces et l'organisation, c'est une chose que je ne contrôle pas, mais que l'on peut mieux anticiper avec Honda. Et il y a l'autre partie, où on travaille mal en étant frustré et stressé."

"Il faut juste retenir cette leçon de philosophie de l'an dernier, parce que c'est la troisième année avec la même équipe, on est très heureux de continuer ensemble. C'est rare que je puisse faire ce travail à long terme avec une équipe et une marque. On croit que les choses peuvent bien se passer. On a toujours une pensée positive, ce qui est normal, mais on a les éléments entre nos mains pour avoir une pensée positive."

Des sensations encore absentes à Sepang

Mais après l'entame du test de Sepang, Johann Zarco n'a pas encore trouvé l'harmonie qu'il visait avec sa machine. Tout en voyant la Honda continuer à progresser, le vainqueur du GP de France 2025 a encore eu du mal à en tirer le meilleur, en se contentant de suivre le programme d'essais qui avait été établi.

"Vraiment, la moto, on sent qu'elle est bonne, elle est compétitive", a confié Zarco à sa descente de la Honda ce mardi. "Dès qu'on a un pneu neuf, les chronos sont plus que corrects. [Luca] Marini et [Joan] Mir sont allés très vite."

"Moi, je suis un peu en retrait, mais ça reste quand même très acceptable. Donc, content pour ça. Ça confirme les commentaires du shakedown d'Aleix [Espargaró], qui était super content. Moi, je ne suis pas encore aussi content parce que, sur cette journée, je n'étais pas très à l'aise sur la moto. On avait un plan de travail qui ne m'a pas permis d'aller trouver ce confort sur la moto pour vraiment prendre du plaisir, donc, je suis resté dans cette zone où je n'étais pas très à l'aise sur la moto."

Johann Zarco a testé des nouveautés pour Honda. Photo de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Mais on a testé tout ce qu'on devait tester, faire un peu le travail pour Honda, pour l'équipe, pour faire le tri sur des pièces. Et à partir de demain, je pense que j'aurai un peu plus de temps pour essayer de prendre les sensations que j'aimerais pour exploiter au mieux cette nouvelle moto qui fonctionne déjà bien."

"Aujourd'hui, il fallait surtout essayer des choses pour l'équipe et pour Honda parce qu'ils peuvent être très précis dans leurs analyses", a expliqué Zarco. "Il fallait prendre les informations, même si pour moi rien ne fonctionnait suffisamment bien pour m'aider à apprécier chaque tour."

"Juste en montant sur la moto, les chronos sont meilleurs qu'avant et les choses arrivent plus facilement. La moto a beaucoup progressé et c'est très plaisant à voir et à ressentir."

Honda n'a qu'une moto pour Zarco à Sepang

Et comme fin 2025, Zarco se trouve en plus dans une situation assez précaire puisque Honda n'a pu préparer qu'une seule machine pour lui cette semaine, ce dont il est prêt à s’accommoder.

"Tant que je ne tombe pas, une moto suffit ! En ayant deux motos, on peut plus jouer sur les réglages, les réglages de suspension, juste changer les pneus et passer sur une autre moto. Ça peut être plus simple pour tester des choses et améliorer les sensations, ce qu'on n'a pas pu faire aujourd'hui."

Je suis toujours le genre de gars qui doute, mais à un certain niveau, on ne peut pas douter de soi.

Zarco a détaillé comment ce manque de sensations se caractérise, et surtout comment il peut lui faire perdre le fil : "L'an dernier, en début de saison, on avait pu trouver cet équilibre pour une moto que je connais : les sensations sont bonnes et quand je donne un commentaire, l'équipe comprend, et quand l'équipe modifie leur moto, ça fonctionne."

"Et ça, ça a fonctionné jusqu'à Aragón. Parce qu'en Aragón, on a commencé à voir des nouvelles choses sur la moto, et on a perdu ce flow. Et là, on veut faire attention sur les 22 courses qui arrivent cette année. Le but, c'est de trouver ce flow et ensuite de ne pas le perdre."

Johann Zarco n'a qu'une seule Honda à disposition à Sepang. Photo de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"C'est juste qu'avec le temps, je peux m'adapter à beaucoup de choses, et parfois j'oublie d'être précis et de trouver le bon équilibre", a détaillé Zarco. "Je suis toujours le genre de gars qui doute, mais à un certain niveau, on ne peut pas douter de soi, il faut travailler avec son équipe pour faire fonctionner les choses avec son style."

Johann Zarco espère ainsi avoir le temps de travailler avec l'équipe LCR sur ses sensations et son pilotage cette semaine à Sepang : "On va essayer de prendre ce temps pour nous, je dirais, le technicien et moi. On a besoin que cette compréhension commune marche de nouveau, parce que quand on a ça, on peut s'adapter à chaque piste, chaque condition, et sur 22 courses, ça peut faire une grosse différence au championnat."

Zarco juge essentiel de vite trouver cet équilibre, surtout parce que la Honda ne va pas autant évoluer que l'an passé puisque le constructeur va vite basculer l'essentiel de ses ressources sur le règlement 2027 : "La moto, […] elle ne devrait pas changer cette année. C'est une chance pour être plus régulier sur l'année 2026."

"Mais voilà, là, on sait que c'est tellement fin, une moto de course, qu'il faut pouvoir trouver ces petits réglages qui font que les pilotes se sentent bien, parce qu'on a des styles différents. Et là, moi, là-dessus, je ne suis pas encore dans ma zone."