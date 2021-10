Jorge Martín pourrait être opéré à la jambe

Jorge Martín a révélé qu'il pourrait être opéré dans les prochains jours, toujours gêné par un problème musculaire à la jambe gauche. Après le déclenchement à Alcañiz de ce qu'il a comparé à un syndrome des loges, le pilote madrilène n'a jamais réussi à totalement se débarrasser de ce souci et, dimanche, en course à Misano, il déplorait encore des difficultés similaires.

"Physiquement, je me sens super bien. J'ai juste un problème avec un muscle dans la jambe", explique-t-il au site officiel du MotoGP. "J'ai du mal à passer les vitesses au bout de dix tours, alors je vais aller voir un médecin [lundi]. Peut-être que je devrai être opéré cette semaine, je ne sais pas encore, mais je pense que ce n'est qu'une petite chose et je serai prêt pour Portimão."

S'il n'en dit pas plus sur la nature précise de ce souci musculaire et de l'intervention qui pourrait l'aider, Jorge Martín se tourne donc malgré tout vers le prochain Grand Prix de l'Algarve, au programme la semaine prochaine. L'occasion pour lui de retrouver une piste de Portimão qu'il avait quittée brutalement lors de la première visite du MotoGP sur place cette saison, au mois d'avril. De quoi lui faire dire qu'il n'y va "pas tellement confiant" car il lui faudra avant tout effacer le souvenir d'une chute qui lui avait valu huit fractures et près de deux mois d'absence, ainsi que des séquelles physiques dont il pâtit toujours.

Martín aura d'autant plus à cœur de s'y rattraper qu'il a terminé le Grand Prix d'Émilie-Romagne dans le bac à gravier, là aussi victime d'une chute rapide, dont il s'est cependant relevé indemne. Qualifié 12e, il s'est battu contre les pilotes Suzuki, Luca Marini mais aussi Fabio Quartararo avant de partir à la faute.

"Jusqu'à ma chute, ça n'était pas mal. J'économisais mes pneus pour la fin de la course. À ce stade de la course, j'essayais de suivre Fabio parce qu'il était fort et on se rapprochait du groupe d'Aleix [Espargaró] et du top 4. C'est donc dommage parce que je me sentais fort durant cette partie de la course, mais j'ai perdu l'avant. Heureusement je vais bien car ça a été une chute très rapide mais ce sont des choses qui peuvent toujours arriver."

"D'une manière générale, je suis content du week-end parce que, sur le mouillé, j'ai progressé et, sur le sec, j'ai été compétitif en n'ayant fait que le warm-up. Il faut donc qu'on continue à travailler et on va essayer de progresser pour la prochaine fois."