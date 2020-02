KTM ouvre le "chapitre 4" de son programme MotoGP

KTM organisait ce mardi une présentation originale, sous la forme d'un film d'une heure présentant les bases de la saison 2020 de son équipe d'usine et de sa structure satellite, Tech3, en MotoGP. Pas d'événement public cette fois-ci, ni de conférence de presse, mais un plan média destiné à dévoiler les livrées des machines et à inscrire cette nouvelle campagne dans l'Histoire que se crée la marque en Grand Prix, cette saison étant annoncée comme le "chapitre 4" du programme.

Et c'est un programme qui gagne indéniablement en maturité, quatre ans et demi après les premiers pas de KTM vers l'élite des Grands Prix, lors de premiers essais qui donnaient le coup d'envoi d'un an d'intense préparation menée en piste. Fin 2016, la RC16 faisait ses débuts grâce à une wild-card, avant le saut dans le grand bain en 2017. Six entrées dans le top 10 ont récompensé cette première année d'engagement, suivies par un premier podium obtenu sous la pluie par Pol Espargaró en 2018. Cinquième force du championnat, le constructeur n'a eu de cesse d'améliorer ses résultats, jusqu'à mener Espargaró aux portes du top 10 du championnat en 2019.

Cette troisième saison a également été celle du doublement des effectifs, puisque KTM s'est associé à Tech3, qui mettait fin à 20 ans d'union avec Yamaha. Si les résultats de l'équipe française ont chuté, son pilote Miguel Oliveira a tout de même réussi à obtenir un top 10 pendant l'été avant de subir une lourde blessure qui allait compromettre sa fin de saison. Pour 2020, le Portugais sera de nouveau aux manettes, accompagné par un rookie, Iker Lecuona. Au sein de l'équipe officielle, Pol Espargaró conserve lui aussi son poste et accueille un nouveau coéquipier en la personne de Brad Binder, choisi pour remplacer Johann Zarco.

Côté design, le gros changement pour cette nouvelle saison concerne Tech3, puisque la livrée des RC16 officielles sera inchangée. Les machines de l'équipe française s'ornent de larges bandes argentées sur les flancs, mettant en avant la marque de cola du groupe Red Bull.

Pour ce qui est des entrailles des machines, il faudra attendre la fin des essais de pré-saison pour en savoir plus, mais les séances de travail menées depuis le début de l'intersaison ont déjà dévoilé quelques secrets, à commencer par un châssis hybride, petite révolution pour le constructeur qui se démarque par son châssis treillis en acier. D'après les indications données par Pol Espargaró lors des tests de novembre, 20% de conception tubulaire sont conservés, mais le constructeur autrichien cherche grâce à cette évolution à améliorer l'inclinaison et la stabilité de sa machine, avec succès semble-t-il.

KTM a également développé un nouveau moteur, qui a apporté des signaux positifs lors des essais hivernaux. Et une autre salve de nouveautés doit être apportée lors des derniers essais, qui débuteront samedi au Qatar. "20% de la moto doit encore changer avant la première course", avait indiqué Pol Espargaró en quittant le test précédent.