Massimo Rivola refuse d'accabler Aleix Espargaró

C'est une erreur qui le poursuivra longtemps. À titre personnel, Aleix Espargaró avait à cœur d'obtenir un solide résultat à domicile, autant pour honorer son lien avec Barcelone que l'anniversaire de ses enfants et, dans ce contexte, le casque avec lequel il rendait hommage au service de cardiologie qui a traité sa fille à la naissance, il y a quatre ans. Mais si la petite Mia pardonne facilement à son papa d'avoir stoppé sa course un tour trop tôt, s'il reste en lutte pour le titre Espargaró aura toute la saison dans un coin de sa tête les neuf points que lui a coûtés cette boulette, comme ont pu en commettre avant lui Julian Simon ou Marco Melandri dans des épisodes encore ancrés dans les mémoires bien des années plus tard.

En passant la ligne d'arrivée, le pilote espagnol avait montré un signe d'agacement, qui à cet instant témoignait de sa frustration de ne pas avoir réussi à gagner à domicile, lui qui pensait alors avoir arraché la deuxième place à Jorge Martín. Mais après quelques secondes passées à saluer le public, il s'est rendu compte qu'il était en train de perdre bien plus que le trophée de vainqueur...

"J'ai vu un écran géant sur lequel Massimo [Rivola] était en gros plan avec les mains sur la tête et j'ai automatiquement pensé qu'il croyait que j'avais une casse moteur ou quelque chose de ce genre", a expliqué le pilote espagnol après-coup. "Et j'ai vu que tout le monde attaquait, alors j'ai poussé à fond pour récupérer le plus de places possibles."

Bien qu'il ait réagi lorsqu'il s'est aperçu de son erreur, pour se relancer et même reprendre une place au détriment de Luca Marini, le pilote Aprilia est rentré au stand inconsolable. Poussé à l'erreur par un panneau qu'il peinait à voir et les indications trompeuses de la tour du circuit, il a cependant assumé pleinement son erreur face à la presse et à son équipe, ne cherchant à pas s'en dédouaner. "C'est l'une des journées les plus difficiles que j'ai passées ici, à Barcelone", a-t-il résumé.

Massimo Rivola, qui partageait la stupeur de toute l'équipe Aprilia lorsque la moto #41 a coupé son accélération, s'est vite montré compréhensif face à son pilote, tant celui-ci faisait peine à voir. "Nous ne sommes pas encore entrés dans les détails car il est assez désespéré. Ça n'est pas le moment de lui faire subir un interrogatoire, c'est le moment de se réconforter", commentait le patron du programme Aprilia auprès de Sky Italia dimanche après-midi.

Et l'essentiel pour lui était de garder en tête qu'Espargaró était encore une fois en lutte pour le podium : "Je pense qu'il est important d'avoir montré que nous étions dans le coup. Cette année, tout se passe bien. Pour cette course, nous pouvions nous attendre à tout sauf à cela. Nous terminons cinquièmes, ce qui reste un très bon résultat par rapport à notre palmarès."

"Il n'y a pas eu de mauvaises indications", a précisé l'administrateur délégué d'Aprilia Racing. "Je pense que ça a été pour lui une course passée un peu en apnée. Parmi les quatre premiers, je crois qu'il est celui qui a connu la course la plus difficile, non seulement pour la pression mais aussi la manière dont il se sentait dans le groupe. S'il avait retardé son freinage de quelques mètres au virage 1, nous aurions probablement vu une course différente, mais ce sera pour la prochaine fois. Nous sommes prêts."

Aleix Espargaró a déjà promis de se rattraper dès la semaine prochaine au Sachsenring, et Massimo Rivola y compte bien lui aussi… "Si je pense à la prochaine course en Allemagne, je pense que nous pourrons y être très, très forts. Il faut donc être optimiste et lui remonter le moral rapidement, parce que de toute façon il est bien là et il est dans une forme resplendissante."

"Il a rarement vu l'arrivée de cette course, et cette fois il l'a terminée un tour trop tôt. Il a toujours beaucoup de pression ici et il tenait énormément à bien faire. Il a été très bon et il aurait pu faire encore mieux. C'est dommage, il perd aussi beaucoup de points, mais je pense que cela lui donnera un peu plus de hargne, si tant est qu'il en ait besoin."

Après cette course, Aleix Espargaró confirme tout de même sa deuxième place au championnat, où il voit son retard sur Fabio Quartararo passer à 22 points. Aprilia est toujours troisième du classement constructeurs et leader de celui des équipes, avec à présent deux points d'avance sur le team officiel Yamaha.

Avec Charlotte Guerdoux et Lorenza Dadderio