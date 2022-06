Photos - Quartararo triomphe d'une course partie sur un choc Retour en images sur un Grand Prix de Catalogne mal parti, avec un accrochage dès le premier virage qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques pour les pilotes impliqués et qui laissera des traces dans la lutte pour le titre. Mais un Grand Prix, aussi, qui a vu la nette domination du champion en titre et leader du championnat, Fabio Quartararo.

Par : Léna Buffa Johann Zarco sur la grille de départ 1 / 46 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Pecco Bagnaia sur la grille de départ 2 / 46 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Le départ de la course 3 / 46 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Le départ de la course 4 / 46 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Le départ de la course 5 / 46 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images L'accident entre Takaaki Nakagami, Álex Rins et Pecco Bagnaia 6 / 46 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images L'accident entre Takaaki Nakagami, Álex Rins et Pecco Bagnaia 7 / 46 Photo de: Motogp.com L'accident entre Takaaki Nakagami, Álex Rins et Pecco Bagnaia 8 / 46 Photo de: Motogp.com L'accident entre Takaaki Nakagami, Álex Rins et Pecco Bagnaia 9 / 46 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Álex Rins et Pecco Bagnaia après leur chute 10 / 46 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Álex Rins après sa chute 11 / 46 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images La moto de Takaaki Nakagami 12 / 46 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images La moto d'Álex Rins 13 / 46 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Álex Rins après sa chute 14 / 46 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo file en tête 15 / 46 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo 16 / 46 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller devant Remy Gardner 17 / 46 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo en tête 18 / 46 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini devant Joan Mir 19 / 46 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Álex Márquez devant Remy Gardner 20 / 46 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Darryn Binder devant Álex Márquez et Pol Espargaró 21 / 46 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Raúl Fernández devant Andrea Dovizioso et Franco Morbidelli 22 / 46 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Remy Gardner et Jack Miller 23 / 46 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images La chute d'Enea Bastianini 24 / 46 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images La chute d'Enea Bastianini 25 / 46 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder et Miguel Oliveira 26 / 46 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Darryn Binder devant Pol Espargaró 27 / 46 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso et Raúl Fernández 28 / 46 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco à la poursuite de Jorge Martín et Aleix Espargaró 29 / 46 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín suivi par Aleix Espargaró et Johann Zarco 30 / 46 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco 31 / 46 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Darryn Binder devant Raúl Fernández et Franco Morbidelli 32 / 46 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Raúl Fernández et Pol Espargaró 33 / 46 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín 34 / 46 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín talonné par Aleix Espargaró 35 / 46 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo file vers la victoire 36 / 46 Photo de: Motogp.com Aleix Espargaró repassé devant Jorge Martín 37 / 46 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir devant Luca Marini 38 / 46 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Remy Gardner devant Darryn Binder et Franco Morbidelli 39 / 46 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo 40 / 46 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Le public de Barcelone 41 / 46 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo 42 / 46 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín de retour sur le podium 43 / 46 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo et Johann Zarco sur le podium 44 / 46 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Les pilotes Pramac Racing : Jorge Martín et Johann Zarco 45 / 46 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Les hommes du podium : Fabio Quartararo, Jorge Martín et Johann Zarco 46 / 46 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Charger le lecteur audio Lire aussi : Course - Quartararo domine, Bagnaia percuté, grosse bourde d'Espargaró

