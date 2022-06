Joan Mir frustré d'avoir dû rendre une position

Charger le lecteur audio

Joan Mir a pris une quatrième place inespérée au Grand Prix de Catalogne, malgré une décision de la direction de course qui lui a laissé un goût amer. Seulement 17e sur la grille de départ, le Majorquin était déjà septième à la fin du premier tour, aidé par un bon envol et par l'accident du premier virage. Mir a ensuite pris l'avantage sur Luca Marini et Pol Espargaró mais la direction de course lui a demandé de rendre une position, reprise par Marini, pour l'avoir dépassé alors que le drapeau jaune était encore agité au premier virage.

Même s'il est très vite repassé devant le pilote VR46, le Champion du monde 2020 a été agacé par cette séquence qui l'a ralenti dans la phase de la course où il était le plus performant. "Le départ a été très bon, j'ai pu faire des dépassements au début, puis je me sentais vraiment bien dans les premiers tours", a décrit Mir. "Il s'est passé quelque chose, j'ai dû rendre une position. J'ai compris pourquoi mais je ne suis pas d'accord."

"La direction de course doit comprendre que cette ligne droite est un peu bizarre, il y a une montée puis une descente. Si je suis dans l'aspiration d'un pilote puis que je l'ai déjà doublé en arrivant au premier virage où il y a un drapeau jaune, je ne peux pas le voir. Il faut mettre le drapeau jaune dans la ligne droite ou ailleurs parce que pour moi c'était injuste. J'avais déjà creusé l'écart sur ce pilote et j'avais le rythme à ce moment-là, comme je l'ai dit je me sentais très bien en début de course."

Joan Mir à la tête du groupe de poursuivants en début de course

Joan Mir a rapidement plafonné, étant en prise aux problèmes dans les phases de freinage qui le troublent depuis plusieurs courses et pour lesquels aucune solution testée ce week-end n'a fonctionné : "Tour après tour, ça n'a fait que se dégrader, avec les mêmes problèmes pour freiner dans les virages rapides, le souci est revenu et on pouvait juste prendre la cinquième place, puis Aleix a eu son problème et j'ai fini quatrième."

À un tour de l'arrivée, Aleix Espargaró a en effet commencé à célébrer sa deuxième place, croyant la course déjà terminée, et Mir a ainsi gagné une position. Le pilote Suzuki prend cette séquence avec humour tout en affichant sa compassion pour son compatriote, privé d'un podium sur ses terres.

"Je vais peut-être lui offrir une bouteille de vin ou quelque chose pour cette position ! Je suis désolé pour lui mais il va tirer les leçons de cette erreur. C'est arrivé à beaucoup de monde, on fait tous des erreurs, il fait un super travail et ça peut arriver. Il faut qu'il soit fier de ce qu'il fait."

Un test qui arrive à point nommé

Joan Mir avant le départ à Barcelone

Joan Mir a réussi à sauver un week-end mal engagé mais ne veut pas se contenter d'une quatrième place. Il compte donc sur le test post-course prévu ce lundi à Barcelone pour trouver enfin les bons correctifs à son manque de sensations sur l'avant, surtout pénalisant en qualifications et en fin d'épreuve ce week-end.

"Je savais que notre problème était vraiment très difficile à gérer en pneus neufs mais après, si vous regardez mon rythme, on était là. Il manquait juste ce tour que je n'ai pas pu faire parce que je ne peux pas attaquer avec cette moto. C'est difficile à gérer, je peux être là et contrôler la situation mais pas attaquer, surtout dans les derniers tours. Il me manquait quelque chose de la moitié jusqu'à la fin de la course."

"Je fais le boulot mais quand on a un problème, on ne peut pas faire mieux. Je suis content du résultat. Partir 17e et finir quatrième, c'est bien ! J'aurais sincèrement préféré finir sur le podium mais on a des problèmes à résoudre si on veut se battre pour ces positions à l'avenir."

"[Le test] est vraiment important", a-t-il ajouté. "On a réussi à marquer quelques points ici [mais] on veut à nouveau se battre avec les favoris, on veut être sur le podium. Je suis sûr que dès qu'on y sera, on y reviendra constamment parce que je sais ce dont on est capables. [La journée de lundi] sera difficile."