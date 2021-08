Le Sepang Racing Team confirme son divorce avec Petronas

Comme Motorsport.com l'annonçait dès jeudi soir, Petronas a décidé de se désengager des trois catégories du Championnat du monde. Le pétrolier malaisien était associé au Sepang International Circuit (SIC), qui engage le Sepang Racing Team (SRT) dans les trois catégories. L'équipe a précisé qu'elle souhaitait rester en MotoGP à travers une "nouvelle entité indépendante" mais elle n'a donné aucune précision sur son engagement en Moto2 et en Moto3, catégories qu'elle devrait quitter selon nos informations.

Arrivée en MotoGP en 2019 grâce au soutien financier de Petronas, l'équipe satellite de Yamaha a décroché six succès dès la saison passée, trois grâce à Fabio Quartararo et les trois autres avec Franco Morbidelli, deuxième du championnat. L'équipe a terminé en tête du classement des indépendants. Elle a marqué le pas cette année, Quartararo étant parti dans l'équipe Yamaha officielle et Valentino Rossi ayant fait le chemin inverse. L'Italien peine à jouer les points tandis que Morbidelli, actuellement remplacé par Cal Crutchlow après une opération du genou, doit composer avec un modèle 2019 qui ne semble plus au niveau.

"Le SIC tient à remercier Petronas pour son soutien sans faille au cours du partenariat, et pour ce parcours remarquable ensemble", déclare Azhan Shafriman Hanif, directeur général de la piste. "Nous respectons la décision de Petronas et nous nous accordons sur le fait que le partenariat a atteint son but et rempli ses objectifs. L'accord a eu du sens, avec de grands résultats et des moments mémorables pour l'équipe. Je ne crois pas qu'il s'agisse de la fin de notre collaboration en sports mécaniques puisque nous allons poursuivre notre quête de talents malaisiens."

Le projet associant Petronas au team SRT avait en effet pour vocation de faire évoluer de jeunes pilotes jusqu'au MotoGP, une volonté qui pourrait être mise en œuvre une dernière fois si Darryn Binder, actuellement engagé en Moto3, rejoint la catégorie reine dans cette structure en 2022. Petronas estime néanmoins avoir atteint ses objectifs dans le Championnat du monde, justifiant ainsi son départ.

"Nous avions entamé ce partenariat avec le SIC pour montrer nos capacités en Recherche & Développement, et nous sommes fiers que les Petronas Fluid Technology Fluide Solutions aient joué un rôle fondamental pour faire de l'équipe une prétendante au titre", se félicite Datin Anita Azrina Abdul Aziz, responsable de la communication de l'entreprise. "Ensemble, nous avons généré des moments forts du championnat, un signe que nos objectifs ont été atteints, et nous estimons que le moment est venu de mettre fin au partenariat. Au nom de Petronas, nous tenons à exprimer notre gratitude envers le SIC pour son implication dans la réussite du partenariat."

Petronas est également partenaire technique des catégories Moto2 et Moto3 et le pétrolier n'a pas donné de précisions sur le maintien ou non de ces partenariats. Petronas est aussi impliqué en F1 depuis 1996 et joue le rôle de sponsor-titre de Mercedes depuis la saison 2010.