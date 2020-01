Le musée Brumos Collection ouvre, avec la Porsche 917K de 1970

La Brumos Collection est un ensemble de voitures rares et anciennes, dont les propriétaires ont décidé d'ouvrir un musée à Jacksonville, en Floride, pour mettre en avant les modèles qui la composent. Celui-ci est "dédié à la technologie, à l'innovation, et à la signification historique derrière certaines des plus belles automobiles au monde" et s'étend sur 3250 m². Le bâtiment qui abrite la collection est installé dans un parc où les chemins sont bordés de rails de sécurité, et où les briques sont présentes au sol pour rappeler l'Indianapolis Motor Speedway.

"La Brumos Collection offre une exposition de véhicules remarquables s'étendant sur trois siècles et témoignant des collaborations et rivalités qui ont changé le monde de l'automobile", a déclaré Brandon Starks, le directeur exécutif du musée. "Plus qu'une histoire technique, cette exposition révèle l'âme de ces machines, des voitures inspirées par leurs devancières, avec des technologies jamais vues pour l'époque et développées de main de maîtres, testées en compétition et célébrées dans l'Histoire. Grâce à l'utilisation de médias interactifs, nous pouvons ramener ces véhicules à la vie en donnant à nos invités l'opportunité de les découvrir à leur rythme."

La star de ce musée est sans conteste la Porsche 917K de 1970 reconnaissable par sa livrée aux couleurs Gulf, pilotée par Steve McQueen dans le film Le Mans, et qui avait été utilisée auparavant comme véhicule d'essais par la firme de Weissach. Après plus de 20 ans passés dans une grange, elle a été restaurée à partir de 2001 et a été vue publiquement pour la dernière fois en 2017.

La Porsche 908 qui est présente dans cette Brumos Collection est la version Short-Tail Coupe que se partageaient Vic Elford et Jo Siffert lorsqu'ils ont gagné les 1000 km du Nürburgring en 1968. En dépit d'un départ à la 27e place, Siffert était deuxième à la fin du premier tour de l'Enfer Vert, et avait pointé en tête dès le deuxième tour, soit après un peu plus de 40 km de course, en signant au passage un nouveau record du tour.

On trouve également dans ce musée une Porsche 917-10 utilisée par Peter Gregg en championnat Can-Am en 1972, et par Hurley Haywood en 1973. C'était la première voiture à porter la livrée blanche, bleue et rouge désormais célèbre de Brumos. Gregg est bien représenté dans ce musée puisque la Porsche 935 qu'il pilotait en 1979 est également présente, dans une configuration exactement similaire à celle qu'était la sienne à cette époque. Cette voiture est notamment célèbre pour avoir remporté plus de la moitié des courses auxquelles elle a participé. Parmi les autres modèles, la Peugeot L45 de 1914 est une des deux seules restantes au monde.

