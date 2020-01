Red Bull et ExxonMobil prolongent leur partenariat

Red Bull Racing a annoncé le renouvellement de son partenariat avec ExxonMobil, officialisant la signature d'un nouveau contrat pluriannuel avec son fournisseur de carburant et de lubrifiants. Les deux entités collaborent en Formule 1 depuis trois saisons maintenant, avec un travail qui s'est fait autour de l'unité de puissance Renault en 2017 et 2018 puis autour du bloc Honda à partir de l'année dernière.

Le développement du carburant tient un rôle clé à l'heure des V6 turbos hybrides et c'est dans cette optique que s'étend la relation, alors que Red Bull et son écurie soeur AlphaTauri sont les seuls liés à Honda sur la grille F1. Cet accord est en premier lieu technologique mais également économique, puisque les marques Mobil 1 et Esso du groupe ExxonMobil continueront de figurer en bonne place sur la livrée de Red Bull Racing.

"Aston Martin Red Bull Racing est ravi de poursuivre son partenariat couronné de succès avec ExxonMobil pour la saison 2020 de Formule 1 et au-delà", confirme Christian Horner, directeur de l'écurie de Milton Keynes. "Au cours des trois dernières saisons, le travail mené par ExxonMobil en étroite collaboration avec nos ingénieurs et les motoristes a produit des résultats très positifs. Chaque nouveau développement de carburant et de lubrifiants a apporté de la performance et nous a sans aucun doute aidé à atteindre nos objectifs en piste. Nous avons hâte de découvrir les futurs gains qui accompagneront la prolongation de ce partenariat."

Dans les faits, cette prolongation de contrat fait office de statu quo avec une collaboration qui misera sur la continuité et la stabilité.

