8H Bahreïn : la Toyota #7 titrée, finish polémique en GTE Pro

Kazuki Nakajima a remporté son ultime course pour Toyota lors de la finale de la saison 2021 du WEC, à Bahreïn. La #8 (Buemi/Nakajima/Hartley) a donc remporté la dernière manche de la première campagne sous l'égide de la réglementation Hypercar mais pas le titre, qui revient à la voiture sœur, la #7, et à l'équipage composé de Mike Conway, Kamui Kobayashi et José María López, qui a terminé la course à six secondes en deuxième position.

Les deux Toyota ont dû faire face à l'Alpine #36 (Negrão/Lapierre/Vaxiviere) au début de la course. La LMP1 a pris la tête dès le premier tour de course, avant de la conserver pendant environ 15 minutes. Les voitures japonaises ont ensuite pris les commandes pour ne plus les lâcher. Initialement, la #7 était en tête, mais dans la deuxième heure, la #8 a pris le dessus, et Buemi/Nakajima/Hartley ont maintenu leur avantage jusqu'au bout.

L'Alpine #36, quant à elle, a eu beaucoup de mal à atteindre la troisième position au classement général de cette course. Toujours dans la première heure, l'équipe a connu des problèmes de boîte de vitesses. En raison de la réparation, elle a reculé de quelques tours. La course du trio pour remonter le peloton LMP2 a finalement été couronnée de succès.

Côté LMP2, justement, WRT a assuré le titre en l'emportant avec l'Oreca #31. La course a ressemblé aux 6H de Bahreïn d'il y a une semaine, le trio Frijns/Habsburg/Milesi se frayant à nouveau un chemin vers la tête depuis le milieu de sa catégorie. Cette fois, cependant, l'équipage n'a pas été aussi dominateur que lors de sa victoire précédente.

Cette course s'est jouée à la suite d'un Full Course Yellow à environ une heure de la fin : WRT a pu terminer son arrêt sous ce régime alors que la neutralisation a été levée en plein milieu du ravitaillement de l'Oreca #28 de Jota (Gelael/Vandoorne/Blomqvist), cette dernière perdant alors un temps précieux.

Polémique en GTE Pro

Mais le dénouement le plus spectaculaire et controversé a eu lieu en GTE Pro. Le duo Ferrari Alessandro Pier Guidi/James Calado a remporté le titre pilotes de manière polémique après que le pilote italien a refusé de suivre l'ordre de la direction de course de laisser passer la Porsche alors pilotée par Michael Christensen à la suite d'un accrochage entre les deux.

Après une bataille à rebondissements entre les deux seules marques de la catégorie, la Porsche 911 RSR-19 #91 (Christensen/Jani/Estre) menait la course dans la dernière heure. Pier Guidi a provoqué un tête-à-queue de Christensen dans le dernier virage après avoir été dépassé par la LMP2 de United Autosport.

La direction de course a ordonné à Pier Guidi de rendre la position à Christensen quelques tours après l'incident, mais il a finalement pris le drapeau à damier en première position pour assurer provisoirement à Ferrari les deux championnats en GTE Pro.

Avant l'affrontement entre Ferrari et Porsche dans les derniers tours, Calado et Estre ont échangé leurs positions à plusieurs reprises au cours des deux premiers relais, le constructeur allemand finissant par prendre l'avantage en effectuant un arrêt sous Full Course Yellow dans la deuxième heure.

Ferrari a répliqué juste avant la moitié de la course avec un arrêt plus rapide pendant une autre période de Full Course Yellow, mais Estre a pu dépasser Calado au freinage du virage 1 à la sixième heure. Christensen et Pier Guidi se sont battus jusqu'à la dernière heure après avoir pris le relais de leurs coéquipiers respectifs.

