AF Corse accompagnera Ferrari en Hypercar

Près de quatre mois après l'annonce de son grand retour au sommet de l'Endurance, Ferrari annonce le renforcement de son partenariat avec AF Corse. Les deux entités collaborent déjà de longue date dans la discipline puisque la structure d'Amato Ferrari – qui n'a aucun lien de parenté avec l'emblématique famille – est chargée de l'engagement du constructeur italien en GT depuis 15 ans. C'est donc naturellement que l'union a été étendue au futur programme Hypercar que lancera la Scuderia en 2023, avec à la clé une participation en WEC et aux 24 Heures du Mans en faisant rouler une auto développée à Maranello pour répondre à la nouvelle réglementation LMH.

C'est sous le nom Ferrari-AF Corse que le Cheval cabré s'alignera en Championnat du monde d'Endurance. Le tandem a déjà conquis jusqu'à présent notamment six titres pilotes et par équipe en LMGTE Pro et LMGTE Am, ainsi que trois victoires de catégorie aux 24 Heures du Mans.

"L'annonce d'aujourd'hui est un pas en avant important d'ici les débuts de notre LMH en WEC", souligne Antonello Coletta, directeur de l'activité sportive GT chez Ferrari. "Nous sommes heureux d'avoir un partenaire fiable comme AF Corse à nos côtés pour ce projet. Ferrari et AF Corse bénéficient de relations solides depuis longtemps, comme on peut le voir en WEC, où nous alignons nos 488 GTE avec l'équipe basée à Piacenza. Nous avons hâte de continuer ensemble cette aventure qui vient récompenser les années de compétition passées à coopérer."

Séduit par la réglementation LMH plus que par l'opportunité du LMDh, qui aurait nécessité de s'appuyer sur un châssis client, Ferrari fera dans deux ans son retour parmi l'élite de l'Endurance, tout juste un demi-siècle après son dernier engagement lui ayant permis de lutter pour la victoire au classement général dans la Sarthe.

"Nous sommes fiers de cette annonce", se réjouit Amato Ferrari, propriétaire d'AF Corse. "Cela vient couronner un rêve et c'est une reconnaissance des efforts consentis durant des années. Notre partenariat avec Ferrari est victorieux et a commencé en 2006. Je suis ravi de le poursuivre avec le projet LMH. Nous avons immédiatement lancé les opérations avec beaucoup d'enthousiasme pour placer la barre encore plus haut et être prêts à relever ce nouveau défi."

Le projet de Ferrari en LMH rejoindra ceux déjà concrétisés de Toyota et Glickenhaus, et ceux actuellement en cours de développement de Peugeot et ByKolles.