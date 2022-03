Alpine prend les commandes à Sebring, Toyota pénalisé

Charger le lecteur audio

L'Alpine A480 LMP1 a occupé la tête du classement des Essais Libres 2 pendant la majeure partie de la séance de ce mercredi soir. André Negrão a été le plus rapide avec un temps de 1'50"845 au début, avant que Matthieu Vaxiviere n'améliore de trois dixièmes dans les dernières minutes. Le Français est descendu àn 1'50"512, ce qui est encore loin des 1'49"738 avec lesquels il avait pris la tête du classement de la catégorie Hypercar lors de la première séance.

La marque de Vaxiviere a donné à l'Alpine une demi-seconde d'avance sur les deux ORECA LMP2 d'United Autosports, qui ont terminé deuxième et troisième au classement général aux mains de Paul di Resta et Filipe Albuquerque. Ce dernier était deuxième au chrono avec un temps de 1'51"058 jusqu'à la fin de la séance, quand di Resta est descendu en 1'51"040 pour prendre la première place en LMP2.

La Toyota GR010 Hybrid #8 était deuxième jusqu'à ce qu'un temps de 1'51"015 réalisé par Brendon Hartley en début de séance soit annulé pour un excès de vitesse dans la pitlane. Cela a rétrogradé la voiture en cinquième position avec une référence de 1'51"380, également établie par Hartley, derrière la Realteam by WRT ORECA de Ferdinand Habsburg avec un chrono de 1'51"244.

La Glickenhaus 007 LMH, qui avait été la plus rapide lors des EL1 aux mains de Romain Dumas, a terminé en 14e position à plus d'une seconde et demie du rythme avec un temps de 1'52"479 de Ryan Briscoe.

La Porsche 911 RSR #92 est à nouveau en tête des temps en GTE Pro, cette fois avec Michael Christensen au volant. Il a réalisé un temps de 1'58"448 pour terminer avec moins d'un centième de seconde d'avance sur Nick Tandy dans la Chevrolet Corvette C8.R solo.

David Pittard, débutant en WEC, a été le plus rapide en GTE Am sur l'Aston Martin de Northwest AMR. Le Britannique a réalisé un temps de 2'00"029 sur la Vantage GTE de Prodrive, soit un peu plus d'un dixième de mieux que son compatriote Harry Tincknell sur la meilleure des Porsche Dempsey Proton.

Les essais se poursuivront jeudi avec la dernière des trois séances d'essais de 60 minutes à 16h55, heure française, avant les qualifications pour les 1000 Miles de Sebring qui débuteront à minuit.

1000 Miles de Sebring - EL2