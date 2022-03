Glickenhaus domine les EL1 à Sebring

Charger le lecteur audio

C'est à Sebring qu'a lieu le coup d'envoi de cette saison de Championnat du monde d'Endurance. Sous la pluie floridienne, c'est le Français et double vainqueur des 24 Heures du Mans Romain Dumas qui a signé le meilleur temps, juste avant qu'une averse courte mais intense ne vienne interrompre la session d'une heure.

Au volant de la Glickenhaus-Pipo 007 LMH (la seule engagée ce week-end), Dumas est le seul pilote à avoir bouclé un tour en moins d'une minute et 50 secondes, avec un temps de 1'49"738. Ses poursuivants se retrouvent à plus d'une demi-seconde : Matthieu Vaxiviere signe le doublé français sur son Alpine-Gibson A480 en 1'50"263. La meilleure Toyota est la #8 de Sébastien Buemi, avec seulement quatre millièmes de retard sur l'Alpine. Le Suisse a d'ailleurs été le dernier pilote à améliorer son temps avant que la pluie, qui a duré une vingtaine de minutes, empêche toute nouvelle marque.

En LMP2, pas de surprise. La WRT ORECA-Gibson 07, pilotée par Ferdinand Habsburg, signe le meilleur temps (et le quatrième au classement général) en 1'50"477. L'Autrichien se place devant l'Hypercar Toyota de José María López, cinquième, en 1'50"633. Louis Delétraz, ancien pilote de Formule 2, empoche le deuxième temps de sa catégorie sur sa Prema, en 1'51"068. Suivent ensuite Paul di Resta (United Autosports) et René Rast (WRT).

Ce mercredi, les temps au tour étaient plus lents que durant le Prologue officiel du week-end dernier, notamment à cause du gros orage survenu la nuit dernière, qui a nettoyé la piste et enlevé toute la gomme posée précédemment. C'est la LMP2 de Habsburg qui s'était montrée la plus véloce sur les sessions du samedi et du dimanche, avec un meilleur temps de 1'48"089. La première Hypercar suivait derrière : celle de Nicolas Lapierre, en 1'48"497.

Du côté des GTE Pro, c'est un autre Français qui décroche le meilleur temps. Sur sa Porsche 911 RSR, Kévin Estre boucle un tour en 1'58"827, près d'un demi-dixième devant son coéquipier et ex-pilote de F1 Gianmaria Bruni (1'58"881). En GTE Am, c'est la Porsche de Project 1, pilotée par Matteo Cairoli, qui domine la feuille des temps en 1'58"906. Il s'agit du troisième meilleur chrono de la catégorie GTE. En quatrième position, reléguée à plus d'une seconde, se trouve la Chevrolet Corvette C8.R de Tommy Milner, en 1'59"839. Les Ferrari 488 GTE Evo de l'AF Corse se placent au-delà de la barre des deux minutes, aux quatrième et cinquième rangs.

La deuxième des trois séances d'essais libres aura lieu à 21h25 (heure française).

