BMW a démarré les tests circuit de son Hypercar pour le WEC

BMW va s'engager en WEC à compter de 2024, dans le cadre d'un programme qui sera géré par la structure belge WRT. Pour préparer cette arrivée dans la discipline, une première sortie a été organisée avec la BMW M Hybrid V8 à Dingolfing, en Bavière, zone de test du groupe allemand.

Par la suite, trois journées d'essais sur circuit se sont tenues du côté du tracé de Motorland Aragón, en Espagne. Les pilotes d'usine que sont Sheldon van der Linde, Dries Vanthoor, Maxime Martin et Jesse Krohn ont d'abord tour à tour pris le volant, avant d'être rejoints par Dan Harper et Max Hesse, venus du junior team de la marque, pour ce premier test.

Selon le communiqué publié par BMW, les sessions se sont déroulées "sans aucun problème" et "les ingénieurs de BMW M Motorsport et de BMW M Team WRT ont recueilli de nombreuses informations et données qui seront très utiles pour le programme de développement de la nouvelle voiture et les nombreux autres essais à venir".

L'annonce de ce premier roulage réussi intervient au lendemain de la première victoire, sur tapis vert, de la BMW M Hybrid V8, déjà engagée en compétition aux États-Unis, lors des 6 Heures de Watkins Glen du championnat IMSA.

La BMW M Hybrid V8 en essais.

Les préparatifs menés en vue de l'engagement en WEC l'année prochaine connaissent donc un coup d'accélérateur après avoir formellement débuté, notamment du côté de WRT, avec le lancement du programme américain, qui permet aux troupes de se familiariser avec les exigences liées, entre autres, à l'aspect opérationnel et aux procédures.

"Ce premier test est une étape importante pour laquelle nous avons tous travaillé dur, une étape importante pour l'équipe", a déclaré Vincent Vosse, à la tête de BMW M Team WRT. "Lorsque nous avons créé le Team WRT avec Yves [Weerts], nous nous sommes dit 'Peut-être qu'un jour nous ferons les 24 Heures de Spa', et en moins de deux ans nous les avons gagnées... Être au Mans était aussi un objectif, mais aller au Mans et en WEC en représentant un constructeur comme BMW, dans la catégorie reine, c'est un rêve qui devient réalité."

"Nous avons le sentiment d'avoir le meilleur constructeur et le meilleur groupe de personnes derrière nous. Tout le monde a fait un travail fantastique en construisant et en préparant la voiture, nous avons eu trois jours d'essais sans aucun problème, et c'est un très bon premier pas. J'ai hâte de voir la suite et je tiens à remercier toutes les personnes impliquées dans le programme."

Pour voir la LMDh en WEC, il faudra donc attendre la manche d'ouverture de la saison 2024, du côté de Losail au Qatar.