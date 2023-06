Jenson Button veut revenir à plein temps en Endurance

Enchanté par l'incroyable aventure du projet NASCAR aux 24 Heures du Mans, Jenson Button a un peu plus retrouvé la flamme. Alors qu'il participe à différentes courses de temps à autres en fonction des opportunités qui se présentent, le Britannique se dit aujourd'hui prêt à s'investir de nouveau dans un programme complet, ce qu'il n'a pas fait depuis son engagement en Super GT en 2019.

Depuis, on a certes vu le Champion du monde 2009 de Formule 1 sur certains événements en Bristish GT, en Extreme E, en Rallycross ou encore sur des rassemblements historiques. Dernièrement, il a découvert la NASCAR et il participera le week-end prochain à sa deuxième course outre-Atlantique, à Chicago. C'est néanmoins du côté de l'Endurance, en WEC ou en IMSA, qu'il pourrait trouver son bonheur en 2024.

"Je ne pensais pas vouloir refaire une saison complète, car le calendrier est toujours très chargé, mais je pense que je serai quelque part en compétition l'année prochaine pour faire toute la saison", explique-t-il. "C'est bien de faire des courses occasionnelles, mais on ne tire pas le meilleur de soi-même, et c'est pour ça que faire trois courses en [NASCAR] Cup est vraiment bien, car je passe plus de temps avec l'équipe et dans le simulateur ; je travaille vraiment avec mon ingénieur et mes mécaniciens pour développer les compétences et la compréhension."

"Oui, je veux faire une saison complète l'année prochaine, si j'en ai le temps. Je dois trouver un équilibre entre certaines choses, car j'ai été très occupé cette année. Ce sera de l'Endurance, soit en IMSA soit en WEC."

Le mois dernier, Jenson Button laissait déjà poindre cette envie, désormais affirmée, avec également l'intention de revenir aux 24 Heures du Mans dans la catégorie Hypercar. À 43 ans, il doit aussi composer entre ses envies de redevenir pilote à plein temps et d'autres casquettes, comme son rôle de conseiller auprès de l'écurie Williams en Formule 1.

"J'ai fait beaucoup de choses différentes ces dernières années, essentiellement parce que je voulais courir dans ces championnats, et j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir monter dans certaines voitures et de courir", précise-t-il. "Je pense que je n'ai rien à perdre. J'ai gagné le titre mondial en F1, j'ai accompli ce que je voulais. Maintenant, je cours parce que j'aime ça. J'adore apprendre de nouvelles choses, et les défis sont ce qui me fait avancer, sinon je ne ferais plus de compétition."