Crash de Sebring : López admet une "faute" de sa part

Champion en titre de la catégorie Hypercar, José María López, tentait de doubler la Porsche Dempsey Proton #88 de Julien Andlauer au cours de la quatrième heure de course aux 1000 Miles de Sebring lorsqu'ils sont entrés en contact, envoyant la Toyota GR010 HYBRID #7 dans les barrières au virage 9.

López a pu revenir sur la piste par ses propres moyens et a essayé de rentrer aux stands dans sa voiture endommagée, mais il a été victime d'un deuxième accident plus tard dans le tour, au virage 15, et a fini à l'envers après un choc violent avec le mur de pneus.

L'Argentin a réussi à sortir de sa voiture par ses propres moyens et a été libéré par les médecins après un bref passage au centre médical, mais l'épreuve a dû être interrompue pendant plus de 30 minutes pour permettre aux commissaires de réparer les barrières.

Il est apparu dans un premier temps que le second incident avait pu être causé par un problème technique, de la fumée s'échappant visiblement du côté droit de la Toyota, mais Lopez a reconnu qu'il avait simplement "mal jugé" alors qu'il tentait de perdre le moins de temps possible pour rentrer aux stands.

"Je vais bien", a déclaré Lopez dans une interview télévisée. "Je suis allé au centre médical. Ils ont fait tous les tests pour voir s'il n'y avait rien en interne, parfois l'adrénaline vous fait bondir hors de la voiture."

"Mais tout le monde a fait du bon travail. Merci beaucoup aux médecins et à tous ceux qui m'ont examiné. [Et merci] à Toyota pour la sécurité, c'était un gros [accident] mais j'ai réussi à sortir de la voiture, sans problème. Je suis juste désolé pour l'équipe, c'est entièrement de ma faute. J'ai juste mal jugé la vitesse à ce moment-là."

"J'essayais de revenir aux stands aussi vite que possible. Avec la vitesse, avec les dégâts que j'avais, le nez avant (sic) est tombé. Quand j'ai voulu tourner, je n'avais plus de direction ni de freins et je suis sorti."

L'épave de la Toyota #7 aux 1000 Miles de Sebring 2022