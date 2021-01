Frédéric Lequien succède à Gérard Neveu à la tête du WEC

L'Automobile Club de l'Ouest, organisateur des 24 Heures du Mans et promoteur du FIA WEC, a annoncé la nomination de Frédéric Lequien à la tête de Le Mans Endurance Management. À ce poste, le Français de 48 ans succède à Gérard Neveu pour devenir le nouveau grand patron du Championnat du monde d'Endurance, prenant le relais de celui qui présidait à ses destinées depuis sa création en 2012. En fin d'année dernière, Gérard Neveu avait annoncé son départ, souhaitant mettre un terme à sa longue implication et se consacrer à d'autres projets.

"Au nom de l'ensemble des salariés de l'ACO et de LMEM, je souhaite la bienvenue à Frédéric Lequien", annonce Pierre Fillon, président de l'ACO. "Sa nomination est une excellente nouvelle pour le monde de l'Endurance. Il viendra notamment apporter son expertise du sport automobile acquise depuis plus de 20 ans."

En tant que directeur général de LMEM, Frédéric Lequien assurera au quotidien l'organisation des championnats rattachés à la structure, à savoir le FIA WEC et l'European Le Mans Series. Il arrive avec derrière lui une solide expérience dans l'univers du sport automobile, après être passé chez Eurosport International de 2002 à 2005, puis chez ASO (organisateur du Dakar) de 2005 à 2011. Il a fondé en 2012 sa propre agence de marketing sportif et d'événementiel, notamment organisatrice du Silk Way Rally.

"Je suis très fier et honoré de rejoindre une structure telle que LMEM", réagit Frédéric Lequien. "Le WEC et l'ELMS sont deux championnats incontournables sur la scène internationale. Nous allons continuer à proposer une offre attractive tant pour les constructeurs que pour les teams privés et à relever les défis d'aujourd'hui et de demain."

Président de la Commission Endurance de la FIA, Richard Mille salue également cette nomination : "Je souhaite à Frédéric Lequien beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions de directeur général de Le Mans Endurance Management. À bien des égards, 2021 marque un nouveau chapitre pour le sport et je suis sûr qu'avec la nouvelle direction à la barre, le Championnat du Monde d'Endurance de la FIA continuera de se développer".