WEC 2024 : les équipes, voitures et pilotes en Hypercar

Le Championnat du monde d'Endurance FIA WEC lance cette semaine son cru 2024 avec les 1812 KM du Qatar. Une saison d'exception en raison d'un plateau incroyablement fourni et inédit dans la catégorie reine qu'est l'Hypercar. Ils seront pas moins de neuf constructeurs à viser la victoire, y compris aux 24 Heures du Mans en juin prochain.

La catégorie qui a succédé il y a quelques années au LMP1 fait le plein grâce aux deux réglementations techniques qu'elle abrite, le LMH et le LMDh, le tout régi par une BoP (Balance de Performance). Alors que le Prologue permet aux concurrents de préparer une dernière fois leur saison avec des essais officiels sur le circuit de Losail, qui accueillera également samedi la course d'ouverture, voici le point complet sur les choix techniques et les équipages.

Cadillac Racing

La Cadillac LMDh dans sa robe bleue.

Cadillac V-Series.R (LMDh)

Châssis : Dallara

Moteur : V8 Cadillac LMC55R 5,5 l

Hybride : système standard sur l'essieu arrière

N°2 : Earl Bamber / Alex Lynn / Sébastien Bourdais

Porsche Penske Motorsport

La Porsche 963 LMDh à Losail.

Porsche 963 (LMDh)

Châssis : Multimatic

Moteur : V8 Porsche 9RD bi-turbo

Hybride : système standard sur l'essieu arrière

N°5 : Matt Campbell / Michael Christensen / Frédéric Makowiecki

N°6 : Kévin Estre / André Lotterer / Laurens Vanthoor

Toyota Gazoo Racing

La Toyota GR010 Hybrid dans le paddock de Losail.

Toyota GR010 Hybrid (LMH)

Châssis : Toyota

Moteur : V6 Toyota 3,5 l bi-turbo

Hybride : système hybride sur l'essieu avant

N°7 : Mike Conway / Kamui Kobayashi / Nyck de Vries

N°8 : Sébastien Buemi / Brendon Hartley / Ryo Hirakawa

Isotta Fraschini

Le prototype Tipo7-C d'Isotta Fraschini.

Isotta Fraschini Tipo6-C (LMH)

Châssis : Isotta Fraschini

Moteur : V6 HWA 3 l turbo

Hybride : système hybride sur l'essieu avant

N°11 : Antonio Serravalle / Carl Wattana Bennett / Jean-Karl Vernay

Hertz Team Jota

La Porsche 963 de l'équipe Jota à Losail.

Porsche 963 (LMDh)

Châssis : Multimatic

Moteur : V8 Porsche 9RD bi-turbo

Hybride : système standard sur l'essieu arrière

N°12 : Will Stevens / Callum Ilott / Norman Nato

N°38 : Jenson Button / Phil Hanson / Oliver Rasmussen

BMW M Team WRT

La BMW M Hybrid V8 à Losail.

BMW M Hybrid V8 (LMDh)

Châssis : Dallara

Moteur : V8 BMW bi-turbo

Hybride : système standard sur l'essieu arrière

N°15 : Dries Vanthoor / Raffaele Marciello / Marco Wittmann

N°20 : Sheldon van der Linde / Robin Frijns / René Rast

Alpine Endurance Team

L'Alpine A424 dans son stand à Losail.

Alpine A424 (LMDh)

Châssis : Oreca

Moteur : V6 Alpine 3,4 l turbo

Hybride : système standard sur l'essieu arrière

N°35 : Paul-Loup Chatin / Ferdinand Habsburg / Charles Milesi

N°36 : Nicolas Lapierre / Mick Schumacher / Matthieu Vaxiviere

Ferrari AF Corse

La Ferrari 499P dans son stand à Losail.

Ferrari 499P (LMH)

Châssis : Ferrari

Moteur : V6 Ferrari F163 turbo

Hybride : système hybride sur l'essieu avant

N°50 : Antonio Fuoco / Miguel Molina / Nicklas Nielsen

N°51 : Alessandro Pier Guidi / James Caladao / Antonio Giovinazzi

Lamborghini Iron Lynx

La Lamborghini SC63 LMDh.

Lamborghini SC63 (LMDh)

Châssis : Ligier

Moteur : V8 Lamborghini 3,8 l bi-turbo

Hybride : système standard sur l'essieu arrière

N°53 : Mirko Bortolotti / Edoardo Mortara / Daniil Kvyat



AF Corse

La Ferrari 499P cliente d'AF Corse.

Ferrari 499P (LMH)

Châssis : Ferrari

Moteur : V6 Ferrari F163 turbo

Hybride : système hybride sur l'essieu avant

N°83 : Robert Kubica / Robert Shwartzman / Yifei Ye

Peugeot TotalEnergies

La Peugeot 9X9 lors du Prologue à Losail.

Peugeot 9X8 (LMH)

Châssis : Peugeot

Moteur : V6 Peugeot 2,6 l bi-turbo

Hybride : système hybride sur l'essieu avant

N°93 : Mikkel Jensen / Nico Müller / Jean-Éric Vergne

N°94 : Paul di Resta / Loïc Duval / Stoffel Vandoorne

Proton Competition

La Porsche 963 privée de l'équipe Proton Competition.

Porsche 963 (LMDh)

Châssis : Multimatic

Moteur : V8 Porsche 9RD bi-turbo

Hybride : système standard sur l'essieu arrière

N°99 : Harry Tincknell / Neel Jani / Julien Andlauer