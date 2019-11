Les Hypercars rouleront exclusivement en pneus Michelin

Michelin a été nommé manufacturier officiel de la nouvelle catégorie Hypercar en FIA WEC pour les trois prochaines saisons, soit à partir de 2020-2021. Déjà présent à tous les échelons de la discipline sur la scène mondiale, la marque française sera le fournisseur unique des autos amenées à succéder aux actuelles LMP1.

Définitivement présentée en juin dernier à l'occasion des 24 Heures du Mans, la catégorie réunira des prototypes spécialement conçus pour y participer – un choix fait par Toyota – ainsi que des autos dérivées de modèles hypercars de route, comme le fera Aston Martin avec sa Valkyrie. Les deux constructeurs sont à ce jour les deux officiellement engagés avec un programme d'usine.

"Michelin est un partenaire technique expérimenté et innovant de l'Endurance, qui a démontré ses qualités depuis de longues années en Championnat du Monde d'Endurance de la FIA, et notamment aux 24 Heures du Mans, dans différentes catégories", rappelle Pierre Fillon, président de l'Automobile Club de l'Ouest. "Le manufacturier français équipera dès la saison prochaine les Hypercars et contribuera au rayonnement de cette nouvelle ère de l'Endurance."

L'ACO n'a pas précisé combien de manufacturiers étaient candidats, mais Goodyear avait fait part il y a quelques mois de son intention de prétendre à une place au plus haut niveau de la pyramide de l'Endurance. Michelin a finalement emporté la mise, après avoir déjà connu cette situation de monopole en LMP1.

"Nous sommes très satisfaits d’avoir été sélectionnés pour la fourniture des pneumatiques de la catégorie Hypercars du Championnat du Monde d’Endurance, ce qui permettra à Michelin de rester engagé au plus haut niveau de l'Endurance mondiale, où notre marque excelle depuis plus de 20 ans", se réjouit Scott Clark au nom du groupe Michelin. "La nouvelle catégorie des Hypercars, plus proche des très exclusives voitures 'super sport', nous propose de nouveaux défis particulièrement intéressants et nous permet également de renforcer notre partenariat avec des constructeurs d'exception. Comme toujours, notre volonté est celle de concevoir des pneumatiques qui offrent le plus haut niveau de performance et de constance tout au long de leur vie. En outre, nous souhaitons développer des innovations qui nous permettront d’introduire de nouvelles solutions durables dans nos pneus de série, en parfaite cohérence avec la stratégie du groupe Michelin."