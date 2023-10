L'Hyperpole généralisée à toutes les manches du WEC en 2024

Apparu aux 24 Heures du Mans en 2020, le format Hyperpole va être généralisé à l'ensemble des épreuves du FIA WEC à partir de la saison 2024. La décision a été ratifiée ce jeudi par le Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA.

Alors que le Championnat du monde d'Endurance ne réunira plus que deux catégories l'an prochain, à savoir Hypercar et LMGT3 compte tenu de la disparition du LMP2, chacune d'entre elles disposera d'une séance Hyperpole pour clore les qualifications et attribuer la pole position ainsi que les premières places sur la grille.

Pour les Hypercars puis les LMGT3, une première séance de qualifications de 12 minutes aura lieu, permettant d'établir un top 10. Ce sont ces dix concurrents les plus rapides qui, ensuite, se retrouveront en Hyperpole pour une durée de dix minutes, établissant de la sorte les cinq premières lignes de la grille de départ.

Ce nouveau système est décrit par la FIA comme un "format de qualifications valorisant" et remplace le précédent, qui voyait les concurrents de chaque catégorie s'affronter au cours d'une séance de qualifications unique de 15 minutes.

Le Conseil Mondial a également ratifié la réglementation LMGT3 qui va succéder au LMGTE Am. Cela inclut l'introduction des signaux lumineux spécifiques au WEC pour les trois premiers de la catégorie.

Le calendrier du WEC pour 2024 est officiel depuis le début du mois de juin, avec une première manche qui ouvrira la saison à Losail, au Qatar.

Enfin, toujours dans le cadre de ce Conseil Mondial, le président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, a tenu à saluer l'officialisation de l'engagement d'Aston Martin en Hypercar avec la Valkyrie à partir de la saison 2025.

"Je me réjouis également de la récente annonce d'Aston Martin et de son engagement dans la catégorie Hypercar du WEC à partir de 2025", a-t-il déclaré. "Cette catégorie ne cesse de se renforcer, avec un plateau impressionnant composé de quelques-uns des plus grands constructeurs au monde."