Le WEC annule Interlagos mais trouve une alternative

Sous la menace depuis les révélations faites le mois dernier, la manche des 6 Heures de São Paulo a été annulée par les organisateurs du WEC. Le championnat précise que "le promoteur brésilien n’a pas été en mesure de respecter ses obligations contractuelles", ne laissant pas d'autre alternative. La cinquième manche de la saison 2019-2020 devait avoir lieu le 1er février prochain et marquer le retour de la discipline au Brésil.

Conscient des risques qui pesaient sur cette course, les dirigeants du WEC planchaient depuis un petit moment déjà sur une solution de repli, et celle-ci a été trouvée. Elle permettra donc de ne pas amputer la saison d'une manche, et c'est finalement à Austin que le plateau de l'Endurance mondiale se rendra, à la date du 23 février 2020, sous réserve de ratification par le Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA. Cette date a été choisie pour éviter un clash avec l'E-Prix de Mexico ainsi qu'avec la finale du Super Bowl.

"Tout d’abord nous tenons à remercier Bobby Epstein et le Circuit des Amériques de nous accueillir dans un délai si court", souligne Gérard Neveu, directeur général du WEC. "C’est un très beau circuit et nos fans, concurrents et médias qui nous suivent sont maintenant assurés d’avoir non pas une mais deux très belles épreuves en Amérique du Nord en deux mois."

En effet, après le retour à Austin, le WEC prendra la direction de Sebring pour y disputer une épreuve de 1000 Miles comme en 2019.

"Bien sûr, c’est très dommage de nous retrouver dans cette position", ajoute Gérard Neveu. "Le WEC regrette énormément cette situation et se trouve très triste pour la ville de São Paulo et pour des milliers de fans du sport automobile brésiliens. Notre priorité principale était nos concurrents et nos partenaires et nous avons travaillé de manière assidue pour trouver une solution de remplacement qui offrirait le moins de désagréments possible pour notre paddock."