Le programme des 6 Heures de São Paulo

Le point d'orgue du championnat a eu lieu le mois dernier avec les 24 Heures du Mans. La saison 2024 du FIA WEC se poursuit désormais avec sa cinquième manche, sur le circuit d'Interlagos. C'est une épreuve de six heures qui est au menu, sur un tracé qui n'a pas été visité par la discipline depuis de nombreuses années.

Les engagés

Le plateau 2024 du WEC est composé de 37 voitures qui ne sont plus réparties désormais qu'entre deux catégories : Hypercar (19 autos) et LMGT3 (18 autos). La catégorie reine attire tous les regards avec la présence inédite de neuf constructeurs, qui ont pu faire des choix techniques différents entre la conception totale d'un prototype LMH ou celle plus encadrée d'un prototype LMDh.

Pour ce déplacement au Brésil, on retrouve un peloton Hypercar constitué des concurrents engagés pour l'intégralité de la saison. L'unique Cadillac et la Porsche cliente de l'équipe Proton auront des équipages de deux pilotes uniquement. Il faut également noter le retour de Mike Conway à bord de la Toyota n°7, alors que le Britannique avait dû renoncer aux 24 Heures du Mans après une chute à vélo.

Quelle BoP en Hypercar à Interlagos ?

L'un des principes de base de la catégorie Hypercar est d'être régie par une BoP, destinée à regrouper tous les concurrents dans la même fenêtre de performance.

Sur le circuit d'Interlagos, elle est appliquée avec les valeurs suivantes, qui ont évolué depuis les 24 Heures du Mans (différentiel entre parenthèses) :

POIDS (KG) PUISSance (KW) POWER GAIN (%) ÉNERGIE/RELAIS (MJ) Alpine A424 1044 (+6) 516 (+9) -1,3 910 (+7) BMW M Hybrid V8 1044 (+5) 512 (+4) 0 908 (+4) Cadillac V-Series.R 1039 (+3) 519 (+10) -1,5 907 (+7) Ferrari 499P 1060 (+17) 503 (-5) 1,8 905 (+16) Isotta Fraschini Tipo6-C 1030 (-18) 520 (+5) 0 915 (=) Lamborghini SC63 1039 (=) 519 (=) -1 909 (+5) Peugeot 9X8 1051 (+4) 510 (+2) 0 909 (+14) Porsche 963 1051 (+9) 512 (+1) 0 908 (+4) Toyota GR010 Hybrid 1060 (+7) 506 (-2) 2,8 912 (+6)

Ferrari, Isotta Fraschini, Peugeot et Toyota ne peuvent pas utiliser leur système hybride en dessous de 190 km/h.

Le circuit d'Interlagos

Le WEC n'est pas allé à Interlagos depuis 10 ans. Photo de: Ebrey / Motorsport Images

L'Autódromo José Carlos Pace, plus souvent désigné par son nom d'origine "Interlagos" (le circuit a été renommé en 1977 après la mort de Carlos Pace dans un accident d'avion), n'a plus accueilli le WEC depuis dix ans. Il avait été visité à trois reprises lors de la création du championnat, entre 2012 et 2014 : Toyota, Audi puis Porsche s'y sont successivement imposés dans l'ère du LMP1.

Le tracé pauliste est situé à 700 mètres d'altitude. La piste est courte, rapide, avec des dénivelés. Elle est composée de longs virages à haute vitesse et d'enchaînements plus lents quasi intégralement situés dans son secteur intermédiaire. Elle mesure 4,309 km et se compose de 15 virages.

Les horaires des 6H de São Paulo

Désormais, toutes les séances de qualifications du WEC intègrent le format Hyperpole pour chaque catégorie, comme ce qui se fait aux 24 Heures du Mans depuis 2020. Quant à la course, elle se disputera donc sur une durée de 6 heures.

Le décalage horaire avec Interlagos est de cinq heures à cette période de l'année. Le programme ci-dessous est en heure française.