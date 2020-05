Dijon 1990 : les débuts de Schumacher en Endurance

Installez-vous confortablement, et délectez-vous gratuitement de cet épisode exceptionnel, tiré des riches archives Duke Classic, disponibles sur Motorsport.tv. Michael Schumacher, qui évoluait alors dans le Junior Team de Mercedes au même titre que Karl Wendlinger et Heinz-Harald Frentzen, faisait ce jour-là ses débuts dans le Championnat du monde des Voitures de sport (devenu depuis le WEC), ou plutôt il prenait son premier départ puisqu'il avait précédemment été disqualifié à Silverstone après avoir reçu une assistance extérieure suite à une casse de boîte de vitesses lors des qualifications. Les commissaires avaient alors exclu la Mercedes qu'il partageait avec Jochen Mass, et sa première course avait ainsi été reportée.

À Dijon, le futur septuple Champion du monde de F1 s'est fait remarquer avec un superbe relais, après avoir pris le témoin de Mass dans la Sauber Mercedes C11 #2, l'une des voitures du Groupe C les plus rapides et les plus emblématiques de l'Histoire. L'Allemand a immédiatement doublé la Jaguar d'Andy Wallace, puis il est parti en chasse de la voiture #1 conduite par Mauro Baldi, malgré un turbo réglé plus bas.

Schumacher a réussi à réduire de moitié son retard sur la voiture de tête, puis Baldi est rentré au stand en premier, permettant à l'Allemand de prendre brièvement la tête avant de repasser le volant à Mass. Baldi, lui, a cédé sa place à Jean-Louis Schlesser, qui a tenu bon et s'est finalement imposé avec quatre secondes de marge. Ce relais de Schumacher a toutefois contribué à maintenir la pression et a permis à Mercedes de signer un doublé. Ce fut également le premier podium d'une longue série pour Schumacher sur la scène internationale.

