Les Toyota conservent l'avantage en EL2

Déjà aux avant-postes en EL1, Toyota a poursuivi sur sa lancée pour la dernière séance d'essais du vendredi à Fuji. Sur ses terres, le constructeur japonais a une nouvelle fois placé ses deux GR010 aux deux premières places, cette fois-ci avec la #7 en tête. Kamui Kobayashi, auteur d'un temps de 1'29"948 en début de séance, a aisément amélioré la meilleure marque établie par la voiture sœur #8 en EL1, avec plus d'une seconde d'avance. Brendon Hartley, dans l'autre GR010, a lui aussi fait mieux que Sébastien Buemi ce matin, sans pour autant réussir à déloger Kobayashi. Il a échoué pour moins de trois dixièmes.

L'écart avec les autres Hypercars est cependant plus important que lors de la première séance. Encore troisième, la Peugeot 9X8 #94 a accusé plus d'une seconde de retard, Loïc Duval ayant tourné en 1'31"194. L'Alpine A480 #36, lanterne rouge en LMH plus tôt dans la journée, a pris le quatrième temps en 1'31"362. Enfin, Jean-Éric Vergne s'est chargé de signer le meilleur chrono de la Peugeot #93 (1'31"539), seulement cinquième.

JOTA a pris les devants en LMP2, António Félix da Costa ayant placé la #38 devant la #28 au prix d'un effort conclu en 1'32"351. Filipe Albuquerque, au volant de l'Oreca #22 engagée par United Autosports, a pris le troisième temps. Le Portugais comptait moins de deux dixièmes de retard sur son compatriote.

L'AF Corse #83, en tête en EL1, est rentrée dans le rang avec le quatrième temps mais cela n'a pas empêché Nicklas Nielsen de se classer premier parmi les LMP2 Pro-Am.

La Ferrari 488 GTE Evo #51 a conservé la première position dans la catégorie GTE Pro. Alessandro Pier Guidi a légèrement amélioré la meilleure marque d'AF Corse (1'37"682), mais ce fut bien assez pour devancer la Porsche 911 RSR #91, qui est revenue à moins de deux dixièmes dans les derniers instants de la séance. Suivaient la Porsche #92, la Ferrari #52 et la Corvette #64.

En GTE Am, l'on a également retrouvé une Ferrari en première position. La 488 #85 d'Iron Dames, avec un équipage 100% féminin, a été la plus rapide. Michelle Gatting a signé un temps de 1'39"170, soit 15 millièmes de mieux que ceux de la Ferrari Iron Lynx #60 et de l'Aston Martin TF Sport #33, qui ont réalisé exactement le même chrono, au millième de seconde près (1'39"185) !

Il faudra se lever tôt pour assister à la troisième séance d'essais libres, la dernière avant les qualifications : le coup d'envoi sera donné à 10h20 sur le circuit de Fuji, soit 3h20 en France métropolitaine.

