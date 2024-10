Vanthoor veut des évolutions, BMW y est plus réticent

Les BMW M Hybrid V8 LMDh ont effectué leurs débuts en endurance dans le cadre du championnat nord-américain IMSA en 2023, une première campagne marquée par cinq podiums, dont une première victoire à Watkins Glen. Fort de cette première saison outre-Atlantique, menée par le BMW M Team RLL, le constructeur bavarois a étendu son engagement en WEC en 2024 avec l'équipe WRT.

Face à une concurrence aussi nombreuse que relevée, BMW a peiné à s'imposer en championnat du monde, et a dû attendre l'avant-dernière manche du calendrier, les 6 Heures de Fuji, pour signer son premier podium dans la discipline, avec la deuxième place de la #15 emmenée par Raffaele Marciello, Dries Vanthoor et Marco Wittmann.

Si ce résultat confirme les progrès entrevus du côté de la marque allemande, qui avait également signé au Japon son meilleur résultat en qualifications avec le troisième chrono décroché par Dries Vanthoor, ce dernier estime que l'équipe BMW devra tenter de gommer certaines faiblesses durant l'hiver pour espérer jouer les premiers rôles en 2025.

"Je pense qu'il est nécessaire [d'utiliser des jokers evo] mais nous les utilisons à bon escient car nous n'en avons que quelques-uns dans le cadre de l'homologation de la voiture", a déclaré Vanthoor à Motorsport.com. "Nous voulons simplement les utiliser du mieux que nous pouvons."

Dries Vanthoor (à droite) sur le podium à Fuji avec ses équipiers Raffaele Marciello et Marco Wittmann. Photo de: JEP / Motorsport Images

BMW a jusqu'à présent été réticent à utiliser lesdits jokers d'évolution sur sa M Hybrid V8, le directeur du sport automobile de la marque, Andreas Roos, ayant exclu des évolutions majeures dans un avenir proche, lorsqu'il avait été interrogé à ce sujet aux 24 Heures du Mans en juin dernier.

Pourtant, Vanthoor insiste, BMW ne peut se reposer sur ses spécifications actuelles pour espérer jouer régulièrement la victoire face à des concurrents comme Porsche, Ferrari ou Toyota l'an prochain. "Non, je pense que nous avons besoin de quelques évolutions pour pouvoir faire cela, et c'est ce sur quoi nous devons travailler maintenant", continue le pilote belge.

"Il faudra voir quelles [évolutions] nous devons effectuer en premier, mais je pense que nous devons passer par là. Les personnes qui travaillent avec nous en tant que pilotes, qui nous font part de leurs commentaires, savent très bien dans quels domaines nous devons nous améliorer et iront probablement dans cette voie."

Tout comme les autres constructeurs engagés en LMDh et LMH, BMW a droit à cinq jokers d'évolution alloués par le règlement, dans un cycle de cinq ans de durée de vie de son Hypercar M Hybrid V8. Pour Dries Vanthoor, les principales évolutions sur les BMW devraient notamment se concentrer sur le système de freinage.

"Nous avons eu pas mal de problèmes de freins tout au long de la saison", poursuit-il. "C'est un gros problème pour nous, qui nous fait beaucoup de mal, surtout en course. Je pense que sur un tour de qualifications, on ne ressent pas vraiment ce problème. Mais à long terme, cela a toujours tendance à nous faire beaucoup de mal. Cela fait certainement partie du top 3 des choses que nous devrions traiter en premier."

Pour autant, Andreas Roos continue de croire que, plutôt que de réfléchir à de nouvelles évolutions, il est nécessaire de débloquer encore davantage le potentiel existant sur les M Hybrid V8, dans leur configuration actuelle.

"On peut voir que l'on continue à progresser", indique ce dernier. "Quand on voit où nous étions au Qatar [en mars] et où nous en sommes maintenant, on voit clairement qu'il y a beaucoup de potentiel dans la voiture. C'est ce que j'ai toujours dit quand on parle de jokers. Tant que nous n'exploitons pas tout le potentiel de la voiture, il n'est pas nécessaire d'utiliser un joker."

"Je pense toujours que nous avons du potentiel dans la voiture et que nous devons encore l'exploiter. Tant que nous pouvons le faire [il n'y a pas besoin de jokers d'évolutions]. Pour le moment, nous avons encore beaucoup de travail à faire et nous allons nous améliorer de plus en plus."