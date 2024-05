Le calendrier du WEC ne sera pas élargi en 2025

"Il n'est pas prévu aujourd'hui d'ajouter une course en raison du coût", a déclaré Pierre Fillon, président de l'ACO, à Motorsport.com. "La chose la plus importante est de faire attention aux coûts, même si le WEC grandit."

L'organisateur du WEC a suggéré par le passé que la discipline pourrait revenir au calendrier de neuf courses de 2016 et 2017 et même passer à 10 courses. Ce scénario a été esquissé par le patron du WEC, Frédéric Lequien, lorsqu'il a présenté la feuille de route pour le retour à huit courses en 2022.

De son côté, Pierre Fillon a de nouveau souligné l'intérêt significatif des circuits et des promoteurs pour l'accueil des courses d'Endurance. "Nous avons beaucoup de demandes de la part des circuits", a-t-il expliqué à Motorsport.com, ajoutant que l'un d'entre eux était "proche de chez [lui]". Il faisait référence à l'intérêt de Silverstone pour le retour de la manche britannique du WEC, qui était inscrite au calendrier de 2012 jusqu'à la "Super Saison" 2019/2020.

Le calendrier 2025 devrait être dévoilé au cours de la semaine des 24 Heures du Mans, le mois prochain, lors de la traditionnelle conférence de presse de l'ACO. On s'attend à ce qu'il soit largement similaire à celui de cette année, à l'exception d'un retour à Monza après qu'Imola ait accueilli la course italienne cette année, alors que le site du Grand Prix d'Italie de F1 subit cette année d'importants travaux au niveau des stands et du paddock.

Cela signifie qu'Austin devrait à nouveau accueillir la manche américaine, malgré l'intérêt de Roger Penske pour organiser la tenue d'une manche de WEC sur le circuit routier de l'Indianapolis Motor Speedway. Le patron de l'écurie Porsche Penske Motorsport a déclaré en mars dernier qu'il ne s'attendait pas à ce que cette ambition se concrétise l'année prochaine en raison de difficultés de calendrier.

Le calendrier actuel bénéficie du soutien des constructeurs

Andreas Roos, directeur de BMW M Motorsport, a déclaré à Motorsport.com : "Nous sommes au début d'une nouvelle ère pour les courses d'Endurance et nous devons d'abord voir que cela fonctionne et devient viable, puis nous pourrons peut-être penser à ajouter une autre course. Si vous me posez la question maintenant, je pense que les huit courses sont bonnes et qu'elles devraient être maintenues pour l'année prochaine."

Thomas Laudenbach, patron de Porsche Motorsport, a exprimé un point de vue similaire, suggérant que la première priorité devrait être d'augmenter "le marketing, la visibilité et la base de fans". "Plus tard, je pense qu'il sera possible d'augmenter le nombre de courses, mais pour le moment, nous devons être prudents."

Avec Lewis Duncan