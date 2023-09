Une alerte météo émise avant le Rallye de l'Acropole

Les organisateurs du Rallye de l’Acropole surveillent de très près les conditions météorologiques et préparent des solutions d’urgence dans le cas où la situation venait à se dégrader en milieu de semaine, lors de la manche du WRC qui aura lieu en Grèce. Une alerte météo a été émise dimanche soir par la directrice de l’épreuve, Anita Passalis, alors que de fortes pluies sont attendues dans la région où doit se dérouler le rallye.

L’intensité des pluies et la possibilité de violents orages pourraient perturber les préparatifs du rallye, et plus spécifiquement les reconnaissances qui doivent se dérouler mardi et mercredi. L’épreuve en elle-même doit débuter jeudi avec le Shakedown organisé dans la ville de Lamia, à 210 km au nord-est d’Athènes, qui doit accueillir le soir-même la première spéciale. Les 14 spéciales suivantes, réparties sur les journées de vendredi à dimanche, sont prévues près de Lamia et Loutraki.

"D’après les prévisions météorologiques, il y aura de fortes pluies et de possibles orages qui traverseront la région où aura lieu le rallye la semaine prochaine", précise Anita Passalis dans les informations publiées par le Rallye de l’Acropole. "Les organisateurs surveillent en permanence les conditions sur les spéciales et préparent des plans d’urgence au cas où les reconnaissances ne pourraient pas avoir lieu comme prévu. Tous les concurrents sont tenus de sécuriser leurs tentes et les autres infrastructures du parc d’assistance, et de maintenir une présence sur leurs aires de service en cas de conditions météorologiques défavorables sur la région."

Cette alerte météo fait suite à un épisode de chaleur et d’incendies de forêt qui ont lourdement affecté la Grèce ces dernières semaines. Les risques d’incendie ont d’ailleurs perturbé les essais préparatoires de Toyota et Hyundai en amont de l’épreuve, toujours autour de Lamia et Loutraki. Les constructeurs ont ainsi dû reprogrammer leurs journées de test, notamment chez Toyota, qui n’a pas pu faire rouler Takamoto Katsuta avant ce rendez-vous mais a pu offrir cette possibilité à Kalle Rovanperä, Elfyn Evans et Sébastien Ogier.

Hyundai a dû reporter trois journées d’essais mais a ensuite trouvé la semaine dernière un endroit sûr pour permettre à Thierry Neuville, Esapekka Lappi et Dani Sordo de rouler. En revanche, M-Sport n’a pas connu de perturbations puisque Ott Tänak, Pierre-Louis Loubet et Jourdan Serderidis ont effectué ces essais sur des routes situées plus au nord du pays.

Avec Tom Howard

Lire aussi : M-Sport espère ne pas perdre Tänak en fin de saison