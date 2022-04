ES9 à 12 - Crevaison pour Rovanperä, Tänak revient à moins de 20"

Charger le lecteur audio

La première journée s'était achevée hier avec une solide domination de Kalle Rovenperä, auteur de six scratchs sur huit possibles, et qui disposait d'une avance pour le moins confortable sur ses plus proches poursuivants, à savoir Ott Tänak (à 1'23) et Craig Breen (à 1'35).

Deuxième à l'arrivée de l'ES8 vendredi soir après en avoir signé le meilleur temps, Thierry Neuville avait quant à lui été sanctionné d'une minute de pénalité quelques heures plus tard pour de multiples excès de vitesse en ralliant l'assistance en milieu de journée après avoir subi une panne d'alternateur.

Mais le début de cette deuxième journée a été plein de surprises, à commencer par la première spéciale, annulée à la suite d'une sortie de route d'Oliver Solberg après seulement 3,9 km parcourus. Il faut dire que les conditions météo demeurent toujours très difficiles du côté de Zagreb, alors que l'itinéraire emprunté par les concurrents commence à se rapprocher de la mer Adriatique.

Des conditions météo toujours très difficiles

Les routes, qui serpentent pour la plupart au milieu des forêts, sont en effet recouvertes par endroit de boue et de feuilles qui les rendent particulièrement piégeuses. Sans compter la piètre visibilité, qui a contraint bon nombre d'engagés à naviguer à vue et à redoubler de prudence, à l'instar d'un Pierre-Louis Loubet qui, reparti après son abandon hier, a surtout cherché à accumuler de l'expérience et des kilomètres dans ces conditions : "Ce fut vraiment très difficile. C'était impossible de voir à plus de dix mètres", a ainsi expliqué le Français au micro du site officiel du WRC. Des propos corroborés par Tänak : "Dans ces conditions, vous ne vous préoccupez pas de votre chrono, vous êtes simplement contents d'en voir le bout. La visibilité s'arrête pour ainsi dire au niveau du capot moteur, donc ce n'est pas évident."

Dans ces circonstances, l'avantage est bien entendu donné à celui qui opte pour le meilleur choix de pneus. En ce sens, Neuville a sans doute pris un risque trop élevé sur l'ES10 en optant pour un panachage sur sa Hyundai. De son côté, Rovanperä préférait jouer la prudence en dépit du recours aux pneus pluie, et rendait 13'' à Tänak sur cette spéciale.

Et c'est au final Esapekka Lappi, qui avait repris la compétition ce matin après son abandon de la veille, qui s'est montré le plus véloce sur ce deuxième parcours chronométré de la journée, 0''6 devant Elfyn Evans et 1''6 devant Gus Greensmith, un autre revenant après l'hécatombe de la première journée qui avait également emporté les Français Pierre-Louis Loubet et Adrien Fourmaux.

Lappi n'a malheureusement pas réussi à capitaliser lors de l'ES suivante, partant en tête-à-queue dès le premier virage. Le Finlandais s'est néanmoins vite remis en selle, signant le quatrième chrono sur la spéciale.

Plus de 50" perdues par Rovanperä sur Tänak

Mais le véritable rebondissement a eu lieu parmi les leaders : en effet, pendant que Tänak parvenait à réaliser son premier scratch du week-end, Rovanperä subissait quant à lui une crevaison à l'avant-gauche qui lui faisait perdre plus de 50 secondes sur l'Estonien ! De fait, l'écart entre les deux hommes se réduisait à seulement un peu plus de 18'' avant la tenue de l'ultime spéciale de la matinée, la plus courte du rallye. Un dernier parcours chronométré remporté par Neuville, alors que Tänak décrochait pour sa part le troisième temps et reprenait encore 1''4 sur Rovanperä.

Alors que les concurrents sont en train de regagner l'assistance, le pilote finlandais préserve donc sa première place mais son avance s'est drastiquement réduite, n'atteignant désormais que 16''8 sur son adversaire estonien. Craig Breen a pour sa part livré une copie très correcte ce matin, et continue de suivre les deux leaders en troisième position, à moins d'une minute.

Au final, l'homme le plus rapide de ces quatre nouvelles spéciales est Thierry Neuville, qui a refait une bonne partie de son retard et repris 40'' sur Rovanperä. Le Belge devance un autre pilote revenu du diable Vauvert, à savoir Elfyn Evans, cinquième à tout juste plus de deux minutes. L'écart se creuse ensuite avec la sixième place occupée par Takamoto Katsuta.

La seconde boucle de spéciales du jour débutera cet après-midi à 15h16 avec l'ES13 reliant Kostanjevac à Petruŝ Vrh 2 sur une distance de près de 24 km.

WRC Rallye de Croatie - Classement après l'ES12 :