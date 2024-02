Derrière Lappi, Fourmaux tient tête à Evans en Suède

La première boucle de la journée de samedi a offert un énième rebondissement dans le Rallye de Suède, avec la sortie de route et l'abandon de Takamoto Katsuta. Un événement qui a certes réduit le suspense lors de la deuxième boucle, sans toutefois l'amputer entièrement.

L'enjeu principal sur ce deuxième passage était, pour Esapekka Lappi, de parvenir à trouver le bon compromis entre efficacité et prudence. Le Finlandais, qui s'est également dit en délicatesse avec ses pneus, y est très bien parvenu dans l'ES12 et l'ES13, lâchant quelques secondes sans pour autant se mettre en danger.

Derrière, le duel opposant Adrien Fourmaux à Elfyn Evans a canalisé l'attention. Et le Français s'est très bien défendu sur un terrain qui a pas mal évolué, laissant apparaître de la terre et des pierres par endroits et provoquant ainsi une usure pneumatique plus prononcée. Dans l'ES12, le pilote M-Sport n'a rendu que 1"5 au pilote Toyota, auteur du scratch, et il en a été exactement de même dans la spéciale suivante, remportée par Thierry Neuville.

Adrien Fourmaux lutte avec brio pour conserver sa 2e place.

Restait à affronter une nouvelle fois la spéciale de Bygdsiljum, longue de 28 km, avec là aussi un terrain ayant beaucoup changé en raison du précédent passage. Adrien Fourmaux s'est à nouveau montré très costaud et, cette fois, il n'a concédé que trois petits dixièmes à Elfyn Evans dans cette ES14 remportée par Thierry Neuville.

"Il y avait beaucoup de portions de terre", a-t-il décrit. "J'ai donc essayé de préserver mes pneus le plus longtemps possible. J'espère que l'on aura assez de pneus pour la prochaine spéciale. Sincèrement, je prends vraiment du plaisir. Dans l'obscurité particulièrement, c'est quelque chose de spécial."

Le Français conserve ainsi sa deuxième place au général, à bonne distance d'un Esapekka Lappi toujours bon gestionnaire malgré 13"5 lâchées, et avec une marge de 12"9 sur Elfyn Evans. Le tout avant une ultime spéciale d'une dizaine de kilomètres à disputer sur les coups de 19h à Umeå.

Les scratchs du samedi après-midi

ES12 Vännäs 2 15,65 km E. Evans ES13 Sarsjöliden 2 14,23 km T. Neuville ES14 Bygdsiljum 2 28,06 km T. Neuville

Rallye de Suède - Classement après l'ES14

P Pilote Voiture Temps/Écart 1 E. Lappi Hyundai 1h57'59"1 2 A. Fourmaux Ford +1'02"0 3 E. Evans Toyota +1'14"9 4 T. Neuville Hyundai +2'26"2 5 O. Solberg Skoda (WRC2) +3'48"6 6 S. Pajari Toyota (WRC2) +4'45"3 7 G. Linnamäe Toyota (WRC2) +4'51"2 8 R. Korhonen Toyota (WRC2) +5'04"6 9 M. Heikkilä Toyota (WRC2) +5'09"8 10 L. Joona Skoda (WRC2) +5'55"1