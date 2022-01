ES10 & 11 - Ogier repasse Loeb, Evans à la faute

Après une première spéciale sans réelle difficulté, le Rallye Monte-Carlo a monté le curseur en cette fin de matinée en retrouvant plusieurs de ses hauts lieux avec les tronçons de Saint Jeannet-Malijai (ES10) et Saint Geniez-Thoard (ES11).

Bien que sèche, l'ES10 s'est finalement révélée exigeante de par son profil très rythmé et bosselé. Dans cet exercice, Oliver Solberg a été le premier à se faire surprendre, en posant sa i20 N Rally1 dans les arbres sur un freinage mal négocié. Discret jusque-là en queue de peloton, le jeune Suédois avait pourtant comme consigne d'accumuler les kilomètres.

Les problèmes dans le clan Hyundai Motorsport ne se sont pas arrêtés là. Après la crevaison d'Ott Tänak (ES10), Thierry Neuville n'a pas été épargné à son tour en précisant que "quelque chose était cassé" dans la Hyundai et que son rallye était probablement "terminé". Aux avant-postes, le duel au sommet entre Sébastien Loeb et Sébastien Ogier a quant à lui pris une tournure inattendue, les deux pilotes étant ex æquo en tête du classement général avant d'aborder la spéciale la plus piégeuse du week-end.

En effet, l'ES11, avec ses 20,79 km, a tenu son rang de juge de paix en proposant près de 5 km totalement glacés et enneigés. En embuscade sur la dernière marche du podium et bien décidé à revenir sur le duo de tête, Elfyn Evans semblait très bien parti aux intermédiaires avant de se faire piéger sur une portion de route sèche. La Yaris posée en équilibre précaire sur le talus, le Gallois a finalement dû renoncer et laisser Ogier et Loeb s'expliquer entre eux.

Dans ces conditions délicates, le Gapençais s'en est finalement le mieux sorti en signant son deuxième meilleur temps consécutif malgré une belle embardée qui aurait pu mettre un terme à son week-end. Content de "survivre" dans cette spéciale, l'octuple Champion du monde a même fait coup double en reprenant l'avantage au classement général face à Loeb pour 5"4. Avec seulement deux pneus cloutés (comme Ogier), l'Alsacien a eu du mal à garder la Ford Puma droite sur la route.

L'abandon d'Evans a également permis aux poursuivants de faire une bonne opération au classement, à commencer par Craig Breen. Régulier ce matin, l'Irlandais a profité du pari perdu de Hyundai (partir sans pneus cloutés) pour grimper sur la dernière marche du podium devant Neuville, auteur d'un tête-à-queue sur la neige tout comme Tänak.

La troisième étape continue à partir de 14h08 ce samedi avec la spéciale de Saint-Jeannet-Malijai et ses 17,04 km. Le Rallye Monte-Carlo est à suivre dans son intégralité sur Motorsport.com.

Scratchs de la matinée

ES9 : E. Evans

ES10 : S. Ogier

ES11 : S. Ogier

WRC Rallye Monte-Carlo - Classement après l'ES11