ES11 & 12 - Hyundai se trompe, Toyota en profite

Hyundai Motorsport a fait fausse route ce matin en misant sur un choix de pneus mixant deux Hard et trois Soft. Dès les premiers kilomètres, la sanction a été flagrante pour les hommes d'Andrea Adamo complètement largués et incapables de suivre le rythme imprimé par les trois Yaris WRC du team Toyota Gazoo Racing. Sébastien Ogier, Elfyn Evans et Takamoto Katsuta n'ont fait aucun cadeau à leurs rivaux en se partageant les meilleurs temps de la matinée.

Auteur de deux nouveaux scratchs (ES9 et ES12), le septuple Champion du monde a frappé un grand coup en prenant la tête du classement général pour 7"0 face à son coéquipier gallois. Impuissant, Thierry Neuville n'a pu que constater les dégâts sans pouvoir rivaliser. Repoussé à mi-journée au troisième rang à 19"6 du leader, le Belge a clairement sombré lors de cette boucle matinale en lâchant plus de 27" au Français.

Victime de la même erreur que son coéquipier, Ott Tänak n'a quant à lui jamais été en mesure de recoller au trio de tête. L'Estonien accusant désormais un retard supérieur à 37" face à la tête de course.

La matinée a été en revanche nettement plus clémente pour Adrien Fourmaux qui a enchainé quatre temps dans le top 5 (dont un deuxième temps dans l'ES9). Bien que novice dans la catégorie reine, le pilote M-Sport a réellement marqué les esprits depuis le début du week-end.

La deuxième journée reprend à partir de 14h29 avec la même boucle de quatre spéciales, à suivre sur Motorsport.com.

Scratchs de la matinée

ES9 : S. Ogier

ES10 : T. Katsuta

ES11 : E.Evans

ES12 : S. Ogier

Rallye de Croatie - Classement après l'ES12