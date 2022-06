L'hydrogène, une solution d'avenir pour le WRC selon Latvala

Charger le lecteur audio

L'ancien pilote de rallyes et actuel patron de l'équipe Toyota en WRC, Jari-Matti Latvala, est sur le point de participer aux 24 Heures de Fuji ce week-end, au volant d'une voiture propulsée à l'hydrogène, en l'occurrence la GR Corolla H2.

Une véritable première, alors que le Finlandais a répondu favorablement à l'invitation du président de Toyota, Akio Toyoda, pour passer du rallye à la compétition sur piste ces prochains jours. Un engagement qui suppose son absence sur la cinquième manche du calendrier WRC qui se tient ce week-end en Sardaigne. Latvala est ainsi remplacé en Italie par le directeur sportif de Toyota en WRC, Kaj Lindström.

Le Championnat du monde des Rallyes connaît cette saison une véritable révolution technique avec l'arrivée des nouvelles voitures hybrides Rally1, qui recourent à un carburant 100% renouvelable. Mais la FIA ne compte pas s'arrêter là, et incite déjà le WRC à envisager son futur cadre réglementaire avec différentes options liées à la propulsion de ses bolides sur la table.

Au moment de faire ses premiers tours de roues sur les 24 Heures de Fuji, Latvala a donné son opinion auprès de Motorsport.com à ce sujet, expliquant qu'il considère l'hydrogène comme une autre solution et même une meilleure option pour le rallye qu'un passage au tout électrique. "J'ai été très honoré d'être invité car le fait de piloter ces voitures à hydrogène est quelque chose de très intéressant."

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

"En ce qui concerne le rallye nous sommes actuellement engagés sur la voie de l'hybride, mais je pense que dans une dizaine d'années il nous faudra trouver une autre solution. L'hybride est dans l'air du temps, mais je pense que nous avons besoin de quelque chose de nouveau, et en ce sens l'hydrogène pourrait représenter une bonne option pour le monde du rallye, car dans cette discipline vous ne pouvez pas avoir recours au tout électrique, c'est impossible. Par ailleurs, sans tout le bruit des voitures personne ne ferait le déplacement dans les forêts et les montagnes pour les voir rouler. Il nous faut du son en rallyes. Sur les circuits cela n'est pas aussi important mais en rallyes nous en avons vraiment besoin."

Latvala va partager le volant ce week-end avec Toyoda (qui roulera sous son pseudonyme habituel de "Morizo"), ainsi qu'avec les pilotes Super GT Hiroaki Ishiura, Masahiro Sasaki, Yasuhiro Ogura et le Champion de rallyes japonais Norihiko Katsuta (père de Takamoto, actuellement engagé en WRC).

Le Finlandais fait donc son retour à la compétition sur piste pour la première fois depuis les 24 Heures du Nürburgring en 2010, où il avait évolué au volant d'une Ford Focus RS. "Il y a douze ans j'ai participé aux 24 Heures du Nürburgring et ce fut une très bonne expérience, j'avais vraiment apprécié cela", reprend Latvala. "J'avais dit que lorsque ma carrière en rallyes serait terminée, j'aimerais bien revenir. Cela ne se fait finalement pas au Nürburgring mais à Fuji, mais je suis tout de même très enthousiaste."

"Je connais la piste pour y être allé en 2018 lors du lancement de la nouvelle version de la Supra. Je l'avais alors testée sur le circuit, donc je sais plus ou moins à quoi m'attendre, même si le contexte sera très différent. Il va y avoir beaucoup de voitures en piste, des voitures rapides qui plus est. Je vais devoir être bien concentré [tout le temps] car certaines GT sont vraiment très rapides et peuvent vous dépasser à haute vitesse, donc je vais bien les surveiller dans mes rétroviseurs, tout le temps."