Evans : Rovanperä s'est adapté "plus vite" à la nouvelle Toyota

Kalle Rovanperä est l'homme fort depuis le lancement de la génération hybride en WRC. Quatrième au Monte-Carlo, le Finlandais a remporté les trois rallyes suivants sur des terrains diamétralement opposés, de la neige et la glace de la Suède à la terre du Portugal, en passant par l'asphalte lors du déplacement en Croatie. Après quatre épreuves, Rovanperä compte déjà 46 points d'avance sur Thierry Neuville, moins régulier avec une Hyundai en manque de fiabilité.

Elfyn Evans vit un début de saison aux antipodes de celui de son coéquipier chez Toyota, après avoir vu des podiums s'envoler avec des erreurs au Monte-Carlo et en Suède, tandis que des crevaisons l'ont ralenti en Croatie. Enfin sur le podium au Portugal, avec une deuxième place à 15"2 du vainqueur, Evans reconnaît ne pas avoir aussi facilement pris ses marques avec la nouvelle Toyota, mais ne juge pas pour autant la Yaris plus taillée pour le pilotage de Rovanperä que pour le sien.

"Je ne pense pas qu'il serait juste de dire [ça]", a déclaré le Gallois à Motorsport.com. "Je pense qu'il s'est probablement adapté plus vite, ce qui est tout simplement factuel. Je sens que j'ai encore une marge de progrès et peut-être qu'il ressent la même chose, mais il s'est adapté très vite et c'est à mettre à son crédit."

Actuellement cinquième du championnat, Evans n'est même pas le deuxième meilleur représentant de Toyota puisqu'il est devancé de deux positions par Takamoto Katsuta. Accusant déjà 70 points de retard, il reconnait que l'avance prise par Rovanperä sera difficile à combler : "C'est sûr que l'écart est gros mais on est encore assez tôt dans la saison et il ne faut jamais dire jamais. Évidemment, il a eu un excellent début de saison et il sera dur à rattraper mais nous n'allons pas renoncer à ce stade."

Elfyn Evans et Scott Martin

Et si le Rallye du Portugal semble avoir enfin lancé la saison d'Elfyn Evans, le vice-Champion des deux dernières saisons concède ne pas parvenir à tirer encore toute la quintessence d'une Yaris pourtant déjà performante et fiable : "C'était important de rester au moins sur le podium. C'est bien d'avoir un bon résultat mais en même temps on veut tout le temps gagner."

"Nous savons qu'il y a des domaines dans lesquels il faut travailler parce que je sentais que je n'étais pas vraiment en harmonie avec tout au Portugal. Je pense qu'il y a des éléments de la voiture que l'on peut encore améliorer et je suis certain que c'est la même chose pour tout le monde. Nous savons que nous avons une voiture rapide mais il y a encore un peu de travail pour qu'elle soit parfaite en terme d'adaptation [à mes besoins]."

"Les gars ont fait un week-end incroyable avec la voiture [au Portugal] et quand on regarde les conditions que nous avions le vendredi et la fiabilité dont l'équipe a bénéficié, c'était impressionnant."

Propos recueillis par Tom Howard